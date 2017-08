Rotterdams festival roept de hulp in van 20.000 wormen

"Wij willen het publiek graag inzicht geven in hoe we hun voeten droog kunnen houden", zegt artistiek directeur Mariska Verhulst. 'Met zijn allen' kwam het team op het idee daarvoor dit keer wormen te gebruiken. Die kunnen de grond, die door festivalbezoekers wordt aangestampt, weer los maken. Zodat het regenwater niet in plassen blijft staan maar keurig de grond inloopt via de luchtgangen die de wormen maken. Die gaan zelfs tot drie meter diep, leren we van Verhulst. Deze actie met de wormen past in het waterproject dat het festival op poten heeft gezet. Het festival 'Duizel in het park' wil met literatuur, theater en kunst verhalen vertellen van de (grote) stad.

Op voetbalvelden zijn de wormen al eerder uitgezet

Een daarvan is het verhaal van het water. Of beter: de problemen met het water. 'Duizel in het park' heeft er twee. Er is geen drinkwater op het terrein, bij gebrek aan schoon afwaswater gaat de drank in wegwerpbekers. En het hemelwater bezorgt de bezoekers natte voeten - een probleem dat ook elders speelt in de stad, en dat de gemeente wil aanpakken. "Dat hebben wij nu ook bij de kladden gevat", omschrijft Verhulst de nieuwe missie.

Ze heeft de wormen betrokken bij Greenguard, die ze op haar beurt koopt bij een kweker. Het bedrijf zet wel vaker 20.000 wormen in één keer af, zegt verkoopster Hermine Eisma. Op voetbalvelden zijn ze al eerder uitgezet. Maar een festival als klant, dat is voor Greenguard helemaal nieuw. Bezoekers die deze primeur liever niet in handen hebben, zijn ook van harte welkom.

