Rotterdam zet bedrijven en organisaties samen aan klimaattafels

De gemeente Rotterdam heeft eigen klimaattafels ingericht om de lokale energietransitie te bespreken. Bedrijven en organisaties praten onder leiding van een onafhankelijke voorzitter over onder meer schone energie, industrie en duurzaam verwarmde woningen. In december moet er een Rotterdams klimaatakkoord liggen. De doelen zijn overgenomen uit de landelijke politiek: 49 procent CO2-daling in 2030 en een klimaatneutrale stad in 2050.

Lees verder na de advertentie

“We stoten in Rotterdam zo’n 20 procent uit van wat Nederlandse in totaal uitstoot. Daar willen we iets aan doen”, zegt wethouder Arno Bonte (GroenLinks, energietransitie), die gisteren de klimaattafels opende. Als voorbeelden van kans­rijke lokale plannen noemt hij het plaatsen van installaties om waterstof te produceren, windparken op zee en de verdere inzet van restwarmte uit de haven.

Hoe zit het bijvoorbeeld met de CO2-heffing, door premier Rutte beloofd maar nog niet uitgewerkt?

Eigenlijk waren de Rotterdamse klimaattafels bedoeld om landelijk klimaatbeleid verder uit te werken. Maar de landelijke politiek steggelt over de precieze invulling van de redding van het klimaat. Geen reden nog langer te wachten, zegt Bonte. “Eerst zouden de nationale plannen vorig jaar zomer af zijn, toen december, nu in juni. Als we daarop gaan wachten zijn we misschien nog een paar jaar verder.”

Toch lijkt het lastig een lokaal plan uit te werken als politici hun handtekening landelijk nog niet gezet hebben. Hoe zit het bijvoorbeeld met de CO2-heffing, door premier Rutte beloofd maar nog niet uitgewerkt? Zo’n onzekere variabele maakt elke lokale berekening van de CO2-uitstoot zinloos. “CO2-heffing is een landelijke discussie, maar links- of rechtsom moeten de doelen gehaald worden. Wij kijken naar onze eigen projecten”, zegt Bonte.

Van het gas af Wel erkent Bonte dat hij uiteindelijk niet om de landelijke overheid heen kan. “Als we woningen van het gas halen is toestemming en budget van het Rijk nodig om te voorkomen dat bewoners opdraaien voor de kosten.” Een andere uitdaging is de houding van de haven, verantwoordelijk voor het overgrote deel van de Rotterdamse uitstoot. Topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam noemde elke lokale maatregel bovenop nationaal beleid in december ‘ongepast, ongewenst en onhaalbaar’. Een woordvoerder van het Havenbedrijf herhaalt die woorden nu iets diplomatieker: de Rotterdamse klimaattafels zijn er wat het Havenbedrijf betreft voor uitwerking van eerder bedachte plannen, niet voor revolutionaire nieuwe ideeën. “De bedrijven in de haven concurreren met de internationale markt. Een schep bovenop het bestaande beleid kan hen schaden”, zegt hij.

De havens Voor de echt grote stappen heeft het Havenbedrijf meer aan nationale of – liever nog – internationale afspraken. Zo werd deze week bekend dat Rotterdam samen met de havens van Antwerpen, Vlissingen, Terneuzen en Gent CO2 wil gaan opslaan in een leeg gasveld in de Noordzee. ‘Liever Europese subsidies dan Nederlandse’, zei een woordvoerder van het Havenbedrijf over het plan. Maar volgens wethouder Bonte willen de multinationals wel degelijk ook lokaal hun steentje bijdragen. “Juist van hen komen signalen dat ze aan de slag willen om afspraken te maken, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Het is niet of-of.”

Lees ook

Rutte: Het klimaatakkoord gaat langer duren Het kabinet heeft meer tijd nodig om tot een definitief klimaatakkoord te komen. Volgens premier Mark Rutte is de eerder gestelde deadline van 26 april ‘een tikje ambitieus’. Hij verwacht dat er uiterlijk begin juni een definitief akkoord ligt dat duidelijk maakt hoe het kabinet de CO2-uitstoot gaat verminderen