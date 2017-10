Rotterdam zegt vandaag ja of nee tegen de verkoop van Eneco-aandelen

VÓÓR VERKOOP Antoinette Laan, VVD-raadslid Lees verder na de advertentie "Wij staan heel principieel en praktisch in deze discussie. Een gemeente speelt geen enkele maatschappelijke rol bij een commercieel energiebedrijf als Eneco. Dat is geen kerntaak van een lokale overheid. Particuliere bedrijven zijn vele malen efficiënter en innovatiever als het gaat om verduurzaming en groene energie. Onze invloed is marginaal, wat al die linkse partijen ook mogen beweren Antoinette Laan, VVD-raadslid "Onze invloed is marginaal, wat al die linkse partijen ook mogen beweren. Denk maar niet dat wij als gemeenteraad geraadpleegd worden bij majeure beslissingen van Eneco, ook al is Rotterdam met bijna 32 procent de grootste aandeelhouder van de 53 gemeenten. Wat is bovendien het belang van de Rotterdamse belastingbetaler van al die miljoeneninvesteringen van Eneco in het buitenland?

Splitsing "Dit is hét moment om te verkopen. Eneco wordt sinds de splitsing in een netwerk- en een commercieel bedrijf alleen maar minder waard. Nu kunnen we nog een substantieel bedrag (de opbrengst kan volgens experts oplopen tot 900 miljoen euro, red) krijgen voor ons belang. Vraag is of dat over een paar jaar nog zo is. Van de Eneco-aandelen moeten grote projecten in de stad gefinancierd worden, zoals de aanleg van een nieuwe metrolijn. Kijk eens wat de Brabantse gemeenten voor mooie en zinnige dingen hebben kunnen doen met de verkoop van hun Essent-aandelen. Wat ons betreft steekt Rotterdam al die miljoenen in het gemeentelijke investeringsfonds. Van daaruit moeten grote projecten in de stad gefinancierd worden, zoals de aanleg van een metrolijn in Rotterdam-Zuid voor verdere ontsluiting van dat gebied. "Ik ben verrast door het 'nee' van de Haagse gemeenteraad, temeer omdat twee van de vijf coalitiepartijen zich tegen het voorstel van het eigen college hebben gekeerd. Dat had hier tot politieke brokken geleid. Zover zal het niet komen. Ik verwacht dat Leefbaar, D66 en CDA met onze steun en die van CU/SGP een keurige meerderheid halen."

TEGEN VERKOOP Arno Bonte, GroenLinks-raadslid "Eneco heeft zich de afgelopen tien jaar kunnen ontwikkelen tot een innovatieve en duurzame marktleider, juist omdat het in overheidshanden was. Wij als gemeenten hebben die groene koers dus mogelijk gemaakt, simpelweg omdat we als niet-commerciële aandeelhouders de leiding niet continu in de nek hebben lopen hijgen om zoveel mogelijk kortetermijnwinst te realiseren. We willen investeren in schone en duurzaam energie. Om dat te realiseren, is de hulp van bedrijven als Eneco onontbeerlijk Arno Bonte, GroenLinks-raadslid "Die koers moeten we vasthouden. Dat is niet alleen in het belang van Rotterdam en de rest van Nederland, maar vooral ook in het belang van de planeet, die vanwege de klimaatverandering in grote nood verkeert. "Ook Rotterdam heeft een groene agenda. We willen investeren in schone en duurzaam energie. Om dat te realiseren, is de hulp van bedrijven als Eneco onontbeerlijk. Die moeten we dus vooral niet in de uitverkoop doen. Integendeel: die moeten we dichtbij ons houden.