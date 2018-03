Rood-wit op het Rif van Schiermonnikoog

Ik loop een wijde boog door de knisperende weidsheid. De Oude Steiger blinkt in de middagzon. Daarvoor glinstert het wad achter het Rif, die hier als een kwelder het waddenslib verzamelt.

Lees verder na de advertentie

Een viertal bergeenden scharrelt over het Rif. Een van hen houdt mij met gestrekte hals in de gaten. De andere drie neuzen onbekommerd tussen de sprieten naar iets eetbaars.

Kapotte ballonnen en hun taaie koordjes zijn een van de talrijkste voorwerpen die ik in de natuur vind

Bergeenden zijn grotendeels spierwit, maar hun snavels zijn vuurrood. Dat rode en dat witte valt meer op dan het zwarte en roodbruine dat ze ook hebben. In de verte zie ik nog iets rood en wits. Door de kijker zie ik dat het twee ballonnen zijn.

Bij allerlei feestelijke gelegenheden laten mensen ballonnen op, al dan niet voorzien van naamkaartjes. Ze lijken op hemelvaart te gaan, maar belanden in zee, in boomkruinen of struiken, lopen leeg, knappen stuk, waaien rond of spoelen aan. Kapotte ballonnen en hun taaie koordjes zijn een van de talrijkste voorwerpen die ik in de natuur vind.

Ik moet de boot halen, maar gok dat ik tijd heb om die ballonnen op te halen. De bevroren grassen lichten okergeel en zilvergroen op in het koude strijklicht van de zon. Slenken kronkelen er doorheen: linten van lichtgevend zilver. Ze zijn niet breed, ze zijn niet diep, maar breed en diep genoeg om me de pas af te snijden en tot omwegen te dwingen. Zowel gesmolten als bevroren slik is glad, dus ik schuifel voorwaarts. Eindelijk kan ik de ballonnen pakken: twee bolle en twee lekke. Ik draag ze aan hun lintjesbundel en ze wapperen om me heen.

Onderweg verzamel ik nog drie waterflessen. Voor de ogen van een verbaasd groepje fietsers gooi ik de boel in een vuilnisbak bij de bank van Banck. Ik snelwandel de dijk af en haal op het nippertje de boot.

Iedere dag verwondert Koos Dijksterhuis zich over iets dat groeit of bloeit. Lees meer dagboekaantekeningen op trouw.nl/natuurdagboek