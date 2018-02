Rood licht voor Duitse diesels op komst

Een verbod op dieselauto’s in Duitse steden is op komst, nadat de hoogste federale bestuursrechtbank in Duitsland heeft bepaald dat stadsbesturen zo’n maatregel mogen nemen. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de Duitse auto-industrie. Het is een overwinning voor de Duitse milieugroep DUH die naar de rechter stapte om schonere lucht af te dwingen, zoals ook in Nederland actiegroepen steeds vaker de weg naar de rechter zoeken.

Twee steden in Duitsland zijn nu al proeftuin voor een dieselverbod. In Stuttgart en Düsseldorf keurden plaatselijke rechtbanken al een rijverbod voor dieselauto’s goed. De milieugroep DUH had via de rechter geëist dat het stadsbestuur met plannen zou komen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De rijverboden zijn nog niet van kracht, want de deelstaatregeringen van Baden-Württemberg en Noord-Rijnland-Westfalen tekenden juridisch protest aan. Volgens hen kan een rijverbod voor diesels niet lokaal worden opgelegd, maar alleen via nationale wetgeving. Dat argument is nu door de hoogste rechter verworpen, waardoor alle Duitse steden nu vrij zijn om zelf te beoordelen of een rijverbod voor vuile dieselvoertuigen nodig is voor betere luchtkwaliteit.

September eerste rijverbod

Het eerste rijverbod is op zijn vroegst in september van dit jaar van kracht, in Stuttgart, is de verwachting. De hoogste rechter zegt wel dat er een overgangsperiode nodig is en dat een rijverbod niet van de ene op de andere dag mag worden opgelegd. Werklieden moeten een ontheffing kunnen krijgen, vindt de bestuursrechter. Maar een ander gevoelig punt, of eigenaren van dieselauto’s schadevergoeding moeten krijgen, is afgewezen. Een gemeente is niet verplicht om eigenaren te compenseren voor het waardeverlies van hun auto, vindt de federale rechter.

“Dit is een fantastische dag voor schone lucht in Duitsland” . Jürgen Resch, directeur Duitse milieugroep DUH

Het is een nieuwe tegenslag voor Volkswagen, het autobedrijf dat in 2015 toegaf gesjoemeld te hebben met de metingen van de uitstoot van dieselmotoren. De aandelen Volkswagen zijn direct na het vonnis gedaald, net als de aandelen van andere Duitse automerken. De regering van kanselier Merkel kreeg daarna kritiek te nauwe banden te hebben met de auto-industrie. Haar regering is altijd sterk gekant geweest tegen een rijverbod voor vuile dieselauto’s. De vrees is dat de 12 miljoen Duitsers die in een diesel rijden, veel geld verliezen als hun auto’s niet meer welkom zijn in de steden.