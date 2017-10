Roebyem Anders, #9 in de Duurzame 100, heeft zelfs een jurk met zonnepaneel

Eerst een rondje bedrijfsvloer, zegt Roebyem Anders (48). Ze loopt door het industriële pand van Sungevity, in Amsterdam-Noord. Hippe inrichting. Schommelstoelen, hangplanten, muurschilderingen en een pingpongtafel. Hier werken 120 mensen. Jonge gezichten. Ze telefoneren, werken op laptops. Hun taak: klanten blij maken met zonnepanelen. Anders barst los over service. Een goede panelenmonteur, zegt ze, houdt ook rekening met een slapende baby en schuwe huisdieren. “De hele ‘customer journey’ moet kloppen.” Na een uur zit de rondleiding erop. Anders duikt een vergaderhok in, gaat zitten.

De eenvoud en schoonheid van zonnepanelen betoverden me

U probeert iedereen aan het zonnepaneel te krijgen. Wat drijft u? “De aarde moet leefbaar blijven. Dat houdt me bezig, altijd al. Nee, ik kom totaal niet uit een groen nest. Maar als kind was ik begaan met natuur, uit dierenliefde. Ik deed mee aan ‘red-de-zeehond’-achtige acties van Greenpeace. Tijdens mijn studies, economie en politicologie, werd ik gegrepen door de ernst van klimaatverandering. Ik leerde hoe CO2-uitstoot die in de lucht terechtkomt, nog decennialang voor opwarming zorgt. Crazy shit. We merken nú het effect van uitstoot van twintig jaar geleden. En de hoeveelheid broeikasgassen groeit alleen maar. Wat staat ons te wachten? Werelddelen dreigen onbewoonbaar te worden. Maar: ik wil helemaal niet somberen, doemdenken. Dat zit niet in me. Ik wil bijdragen aan de oplossing.”

Vandaar de stap naar duurzame energie? “Na mijn studie ging ik aan de slag bij de Wereldbank, een van mijn eerste banen was dat. Daar zette ik een systeem op om een prijskaartje aan CO2-uitstoot te hangen. Nu zie je het overal, toen was het idee nieuw. Het werd een succes: we verkochten voor 200 miljoen euro aan certificaten. Ik ging naar Mexico-Stad om schone projecten op te zetten waarmee de uitstoot gecompenseerd kon worden. En toen gebeurde het. Ik zat in een hotel. De stroom viel uit. Waarom? De zon brandde, dus iedereen zette tegelijk zijn airco aan. Overal begonnen dieselgenerators te ronken, een vieze rookwolk steeg op. Exact op het moment dat je massaal zonne-energie zou kunnen produceren. Ik heb hardop tegen mezelf gezegd: er moet een rooftop revolution komen! De eenvoud en schoonheid van zonnepanelen betoverden me.” © Lars van den Brink

Hoe gaat het nu met zonne-energie in Nederland? “Ik ben bijna 25 jaar in deze sector bezig. De eerste twintig jaar gebeurde er niks. Maar de laatste vijf jaar? Gekkenhuis. Het komt echt lekker op gang. Het is nergens zo makkelijk om zonnepanelen te nemen als in Nederland. In sommige landen moet de brandweer eerst langskomen voor een vergunning, dat soort geneuzel. “Nu heeft 7 procent van de koophuizen panelen op het dak. Dat zijn 600.000 woningen. Kijk even naar de Verenigde Staten. Daar staan dik 1 miljoen zonnehuizen, nog geen 1 procent van de woningvoorraad. Dan doen wij het toch hartstikke goed in dit koude kikkerland. Tuurlijk, het kan altijd beter. Mijn doel: in 2020 moet 10 procent van de huizen zonnepanelen hebben. En dan niet alleen koophuizen, ook huurhuizen. Woningcorporaties lopen nog achter. Slechts 2,3 procent van de huurhuizen heeft panelen. Nog zo’n kans: schoolgebouwen. Met de stichting Schooldakrevolutie willen we 6000 lege schooldaken aan panelen helpen.” Als ergens geen zonnecellen inzitten moet de logische reactie worden: huh, wat is daar misgegaan?

Zijn er plaatsen ongeschikt? “Er zijn nu megaplannen voor zonnepanelen op boerenland. Daar moet je wel mee oppassen. Het kan weerstand opwekken bij omwonenden. En we willen niet dat zonne-energie net zo omstreden wordt als windmolens. Er is bovendien nog zoveel andere ruimte. Langs snelwegen, op wateren, bij oude vuilstortplaatsen. En al die lege daken. Sommige mensen vinden panelen op een huis niet mooi. Maar er bestaan prachtige zonnesystemen die eruitzien als een doodgewoon dak.”

Onzichtbaar, is dat de toekomst voor de zonnecel? “Die kant gaan we op. Zonnepanelen moeten straks gewoon overal inzitten, zonder dat je het doorhebt. Als ergens geen zonnecellen inzitten moet de logische reactie worden: huh, wat is daar misgegaan? Alles kan energie opwekken. Spullen, gebouwen, kleding. Ik heb nu al een jurk met een zonnecel erin! Oké, daarmee moet je 8 uur in de zon gaan zitten voor 10 minuten batterij, maar het is de toekomst.”

Wat was uw grootste succes? “Ik noem mijn baan een ‘solarcoaster’, met ups en downs. De mythe van leuk een start-upje runnen klopt niet. Ik heb in mijn carrière heel wat dingen fout zien lopen. Mijn konijn heeft ooit de internetkabel doorgeknaagd waardoor we 1500 mogelijke bestellingen kwijtraakten. Maar je vraagt waar ik trots op ben. Ik hielp bij de ontwikkeling van een digitale aanpak. Software berekent daarbij zo precies de toekomstige opbrengst van zonnepanelen, dat wij kostenbesparing kunnen garanderen aan de klant. Met een ladder het dak op om te meten en rekenen, dat hoeft nooit meer.”

Toppers uit de Trouw Duurzame 100 vinden het soms storend. Maar toch even die vraag: bent u zelf groen bezig? Zonnepanelen heeft u natuurlijk… “Nee! Nog niet althans. Ik woon in een Amsterdams monument. Ik lag met de gemeente in de clinch over de plaatsing. Maar het lijkt goed te komen. Een beetje irritant is die vraag wel ja. Alsof iemand die aan duurzaamheid bouwt thuis een soort groene heilige moet zijn. Maar vreemd is de vraag niet, want ieder mens kan privé verantwoordelijkheid pakken. Ik eet al heel lang geen vlees, begonnen uit dierenliefde. Voor het klimaat helpt het ook enorm. Is mijn gezin 100 procent consistent groen bezig? Nee. Mijn kinderen en mijn Australische ‘darling husband’ zijn dol op een barbecue. En ja, we vliegen ook. Mijn overtuiging is: als iedereen keuzes in elk geval bewust maakt, daar begint het mee. Wist je dat zonnepanelen daarbij helpen?”

Hoe dat zo? “Mensen kopen zonnepanelen vaak voor een lagere energierekening. Of omdat de buren ze hebben. Maar liggen ze eenmaal op het dak, dan ontstaat er breder bewustzijn. Mensen gaan anders eten, soms zelfs op een andere politieke partij stemmen. Ze gaan hun eigen energieverbruik snappen. Neem nou mijn moeder. Ze heeft zonnepanelen van Sungevity, met een display in de kamer erbij. Als ik op een kille dag op visite kom zegt ze: ‘Schat, ik zet het gashaardje even aan’. Als ik vertrek zegt ze: die energie kostte me 2 euro en 34 cent. Geweldig.”