Rode bladeren, kale takken

Het is equinox, ofwel 'gelijke nacht'. Tussen zonsopkomst en -ondergang zit vandaag ongeveer twaalf uur - de nacht duurt even lang als de dag, overal op de wereld. De zon staat midden op de dag pal boven de evenaar in het zenit. Hij blijft de komende drie maanden verder zuidwaarts schuiven. De dag wordt korter dan de nacht - de herfst begint.