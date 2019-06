Robots en snufjes van de ‘smart farm’ maken beloftes over dierenwelzijn niet waar

Robots en slimme sensoren in de veehouderij zorgen dat boeren efficiënter kunnen werken. Maar de ­digitalisering van het boerenbedrijf leidt níet tot meer dierenwelzijn, terwijl ook dat de belofte is. Dat stelt de Raad voor Dierenaangelegenheden, een adviesorgaan van de regering, in een rapport dat vandaag verschijnt.

De digitalisering van de veehouderij, die zo’n 25 jaar geleden begon, zou bijdragen aan een duurzamere manier van werken op het boerenbedrijf. Melkrobots bijvoorbeeld, zouden de gezondheid van koeien verbeteren: een dier kan zelf bepalen wanneer en hoe vaak het zich door een machine laat melken, en hoeft niet met volle uiers op de boer te wachten. Fabrikanten stellen dat de robots daarom bijdragen aan ‘het welzijn van mens en dier’.

Stappentellers

De Raad voor Dierenaangelegenheden plaatst kanttekeningen bij zulke beweringen: weliswaar verzamelen machines allerlei gegevens over de dieren, zoals het gewicht van de koe en de hoeveelheid melk, maar dat veehouders hierdoor beter voor hun dieren gaan zorgen, is niet bewezen.

De Nederlandse veehouderij maakt steeds meer gebruik van digitale technieken. Het meten van temperatuur en luchtvochtigheid in stallen is volgens de dierenraad in korte tijd gemeengoed geworden, net als het gebruik van stappen­tellers. Andere voorbeelden van ‘smart farming’ zijn sensoren die registreren hoe actief dieren zijn. Als een dier langdurig stilligt of weinig beweegt, is het mogelijk ziek. De veehouder krijgt dan een seintje op zijn smartphone dat hij misschien eens naar het dier moet gaan kijken.

Als de melkrobot hapert, tast dat de gezondheid van de koe direct aan en staat het leven van het dier al snel op het spel

De Raad voor Dierenaangelegenheden is beducht voor de volgende stap in de digitalisering: machines die zonder tussenkomst van de boer zélf gaan handelen. Bijvoorbeeld om een inactief dier op te porren. De vraag is of een machine een juiste interpretatie kan geven aan wat hij heeft geregistreerd. Bovendien, stelt de dierenraad, ontneemt de machine het dier dan zijn keuzevrijheid.

Met name de melkrobot is bezig aan een opmars in Nederland. Twintig jaar geleden gebruikte één procent van de melkveehouders de machine, nu staat die op een kwart van alle melkveebedrijven. Het volledig automatische melksysteem heet in de catalogus van een grote fabrikant ‘diervriendelijk ontworpen’ te zijn.