Rijkswaterstaat ziet tevreden dat de vloedmaatregelen werken

De afgelopen dagen waren de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein al opengezet terwijl de spuicapaciteit bij de Afsluitdijk en het Haringvliet in de maximale stand stond.

Daartussen deden de dijken, overloopgebieden en hoogwatergeulen hun werk. Nadat in de jaren negentig de dijken maar ternauwernood bestand waren gebleken tegen het hoge water, werd het programma 'Ruimte voor de rivier' gestart dat een herhaling moest voorkomen. Het programma is voltooid en Nederland is nu voorbereid op een toevloed bij Lobith van 16.000 kubieke meter per seconde.

Gemeenten hebben hun maatregelen genomen. Zo zijn in Woudrichem de stadspoorten gesloten.

Zo extreem is het bij lange na niet, zegt woordvoerder Jaap Folkerts. Het zag er aanvankelijk naar uit dat de Rijn komende dinsdag op het hoogtepunt 8000 kuub per seconde zou aanvoeren, het blijft vermoedelijk bij 7500. Deze piekgolf doet er een dag of twee over om Noordzee en IJsselmeer te bereiken. De Maas was vrijdag al over haar hoogste punt heen. "We hebben ook lang niet alle extra maatregelen hoeven in te zetten."