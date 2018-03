Restaurants in Den Bosch gaan voedselverspilling te lijf door afgeprijsde maaltijden thuis te bezorgen

Twee zalmpjes liggen in de koeling. Ze moeten weg, want morgen wordt het restaurant weer bevoorraad met een nieuwe lading verse vis. De kok bereidt een zalmgerecht en dient het op voor het afgeprijsde bedrag van drie, vijf of tien euro. Dat zijn de vaste maaltijdprijzen in de Afgeprijsd-app. Klanten die in de app geabonneerd zijn op het restaurant, ontvangen een berichtje. Ze kunnen een bestelling plaatsen. Het zalmgerecht wordt dan thuisbezorgd.

Lees verder na de advertentie

Minder voedselverspilling, minder afval, meer opbrengst. Zo gaan vier restaurants de strijd aan tegen voedselverspilling in en rond Den Bosch. Ze doen dat met de Afgeprijsd: een app van het bedrijf NoFoodWasted waarbij al 150 supermarkten in Nederland zijn aangesloten.

Die app bestaat sinds 2013, en heeft 50.000 gebruikers, vooral in Noord-Brabant en Gelderland, die hem gebruiken om te zien welke producten hun houdbaarheidsdatum naderen en daardoor met korting te koop zijn. Nu worden daar dus ook maaltijden van de deelnemende restaurants aan toegevoegd.

Het bedrijf uit Den Bosch heeft op 14 maart een convenant gesloten met elf bedrijven en instellingen om gedurende de komende drie jaar Afgeprijsd in te zetten bij de aanpak van voedselverspilling. De deelnemende partijen zijn: vier restaurants, drie supermarkten, één hogeschool, agrarisch kenniscentrum Grow Campus, NoFoodWasted en de gemeente ‘s Hertogenbosch.