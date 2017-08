Regering-Trump draait verbod op plastic flesjes in nationale parken terug

Zes jaar lang konden bezoekers van bekende Amerikaanse parken als Yosemite en de Grand Canyon er geen waterflesjes meer kopen. Dat verbod moest ervoor zorgen dat de parken minder vervuild zouden raken. Maar daar steekt de Trump-administratie nu een stokje voor. “Het beleid was een win-winsituatie voor iedereen, behalve voor de waterflessenindustrie, die alleen in winst is geïnteresseerd”, reageerde Lauren DeRusha Florez van Corporate Accountability International (CAI), een organisatie die de lobbyactiviteiten door het bedrijfsleven in de gaten houdt, in the Guardian.

Lees verder na de advertentie

Het beleid was een win-winsi­tu­a­tie voor iedereen, behalve voor de wa­ter­fles­sen­in­du­strie Lauren DeRusha Florez, CAI

Zelf bepalen “Bezoekers moeten zelf kunnen bepalen hoe ze zichzelf en hun familie van water voorzien tijdens hun bezoek aan een nationaal park, zeker tijdens de hete zomermaanden”, liet de National Park Service (NPS), het federale agentschap dat alle nationale parken beheert, weten in een verklaring. Datzelfde argument werd vorig jaar nog gebruikt door de lobbyorganisatie IWBA, die grote bedrijven als Nestlé, Perrier en San Pellegrino vertegenwoordigt in Noord-Amerika. Die organisatie heeft nu haar zin gekregen. Parken mogen de verkoop van plastic waterflesjes niet langer verbieden, al zullen ze volgens de NPS hun bezoekers blijven aanraden om hun flessen te laten recyclen.

Lobbyist Dat is een heel ander geluid dan zes jaar geleden. Toen werden de 417 nationale parken nog aangemoedigd een voorloper te worden op het gebied van duurzaamheid en de waterflesjes compleet in de ban te doen. Het grootste deel van de parken had die maatregel inmiddels ingevoerd. In die parken zijn nu installaties te vinden waar bezoekers hun zelf meegenomen flessen kunnen vullen. Sinds Trump is aangetreden als president, staat het agentschap NPS onder leiding van oud-marinier Ryan Zinke. Die maakte zich met eerdere plannen al niet bepaald populair bij milieuorganisaties. Zo maakte hij in april bekend de lijst te willen herzien van gebieden waar olie- en gaswinning nu taboe zijn en volgde twee maanden later een voorstel om 400 miljoen dollar te bezuinigen op onder andere het onderhoud van de nationale parken. Ook de recente aanstelling van David Bernhardt, die eind juni werd binnengehaald als onderminister van binnenlandse zaken, deed wat wenkbrauwen fronsen. Voor hij zich bij het team van Trump voegde, werkte Bernhardt als lobbyist voor onder meer Nestlé, een van de grootste verkopers van waterflesjes in de VS. Opnieuw heeft Trump een controversiële kli­maats­cep­ti­cus aangesteld, die winst belangrijker vindt dan mensen Democratische senator Elizabeth Warren

Belangenverstrengeling “Opnieuw heeft Trump een controversiële klimaatscepticus aangesteld, die winst belangrijker vindt dan mensen”, reageerde de Democratische senator Elizabeth Warren op de benoeming van Bernhardt. Volgens haar is hij ‘een wandelende belangenverstrengeling’. Nestlé ontkende afgelopen weekend in The Washington Post dat er een link was tussen het bedrijf en Bernhardt. Voor de Amerikaanse parken is vervuiling een groot probleem. Naar schatting zorgen de plastic flesjes voor ongeveer 20 tot 30 procent van alle vervuiling in de Grand Canyon. Veel van die flesjes belanden ergens langs de paden, maar sommige vallen ook verder naar beneden, waardoor het lastiger is om ze op te ruimen. Lees ook: Trump maakt de weg vrij voor oliewinning op de Noordpool. Lees ook: Trump neemt afscheid van Obama's klimaatbeleid.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.