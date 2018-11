Reeks van invallen en aanhoudingen om mestfraude

Maanden voorbereiding zijn eraan vooraf gegaan. Maar vanmorgen was het dan ook echt raak. In de strijd tegen grootschalige mestfraude zijn op tien locaties in het zuiden van het land invallen gedaan. Het OM denkt dat een agrarisch advieskantoor in het Limburgse Heythuysen de spil is van de fraude.

Drie medewerkers van het advieskantoor, Bergs Advies, zijn aangehouden, net als een extern adviseur. In totaal zijn negen woningen en enkele bedrijfsgebouwen doorzocht, waarbij administratie en computers in beslag zijn genomen. Ook is beslag gelegd op onroerend goed. Aan de actie namen in totaal 140 mensen deel, veelal opsporingsambtenaren van de Voedsel- en Warenautoriteit, maar ook de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bergs Advies heeft honderden klanten uit de agrarische wereld.

Voor de verwerking van mest gelden strikte regels. Die moeten voorkomen dat er te veel mest in het milieu komt, met schadelijke gevolgen voor de natuur en het drinkwater. Het OM verdenkt het advieskantoor ervan dat het boeren hielp hun mestboekhouding ‘op een creatieve manier kloppend’ te maken. De boerenbedrijven konden zo meer mest produceren dan eigenlijk is toegestaan. Het adviesbureau gaf op papier een ‘onjuiste voorstelling van zaken’, waarbij valse stukken zouden zijn gebruikt. Op deze wijzen zouden tientallen boeren zijn ‘geholpen’, al is het de vraag of er inderdaad sprake is van hulp. Uiteindelijk zijn de boeren zelf verantwoordelijk voor hun mestboekhouding, ook als ze die uitbesteden aan een adviesbureau. Daarom zijn vandaag ook bij vijf boeren invallen gedaan.

Bergs Advies zou boeren ook meer grond hebben laten opgeven dan ze in eigendom hadden – waardoor ze meer mest konden uitrijden

Sjoemelen Verschillende manieren van fraude zijn toegepast, vermoedt het OM. Zo zouden boeren ertoe zijn aangezet om minder dieren op te geven dan ze daadwerkelijk in de stal hadden – gesjoemel met ‘veesaldokaarten’. Bergs Advies zou boeren ook meer grond hebben laten opgeven dan ze in eigendom hadden – waardoor ze meer mest konden uitrijden. En een melkveehouder zou geadviseerd zijn te sjoemelen met de medicijnregistratie, allemaal om de werkelijke omvang van zijn veestapel te verdoezelen. Het Nederlands mestbeleid ligt al jaren onder vuur. In maart berispte de Europese Commissie Nederland nog om het gebrek aan daadkracht tegen mestfraude, onder andere nadat diverse media berichtten over vermoedelijke fraude met mest en dieraantallen. Brussel eist dus actie en ging dus niet akkoord met het verzoek van Den Haag om vier jaar lang meer mest te mogen uitrijden dan de Europese regels officieel toestaan. Dat mag nu nog maar twee jaar. Vooral boeren in Noord-Brabant en het noorden van Limburg zouden op grote schaal mest illegaal dumpen of teveel uitrijden, stelde vorig jaar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De schatting dat 30 tot 40 procent in ‘het zwarte circuit zit’, kon het PBL later evenwel niet hard maken.

