Rechtszaak tegen Shell om klimaatschade

Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in de A'DAM Toren, het voormalige hoofdkantoor van Shell in Amsterdam.

Volgens Milieudefensie wil Shell nog voor lange tijd inzetten op olie en gas, terwijl het bedrijf al meer dan dertig jaar weet dat dit leidt tot gevaarlijke klimaatverandering. De komende jaren wil het concern maar zo'n 5 procent in duurzame energie steken.

'Als het bedrijf nu niet afbouwt, zijn we ook na 2050 nog geketend aan olie en gas' Donald Pols, directeur Milieudefensie

Om aan de eisen van Milieudefensie tegemoet te komen, moet Shell zijn beleid in lijn brengen met de klimaatdoelen van het Parijs-akkoord. Dat houdt in: het afbouwen van investeringen in olie en gas en het per 2050 naar nul terugbrengen van de uitstoot. "Als het bedrijf nu niet afbouwt, zijn we ook na 2050 nog geketend aan olie en gas", aldus directeur Donald Pols.