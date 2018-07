Rechter wijst claim van New York tegen de oliesector af

Een Amerikaanse rechter wees de indiende claim van de stad tegen fossiele bedrijven af. De rechter zegt niet bevoegd te zijn om een uitspraak te doen. Klimaatverandering aanpakken is aan de ‘uitvoerende en wetgevende’ macht, aldus de rechter.

New York diende de claim in januari in. Door opwarming van de aarde besteedt de kuststad nu al 20 miljard dollar om droge voeten te houden. Het geld gaat hoofdzakelijk naar kustbescherming door extra waterkeringen. Het rioolstelsel moet op de schop, inwoners krijgen voorlichting over klimaatverandering.

Shell, BP, Chevron, Exxon Mobil en ConocoPhilips moeten de miljarden vergoeden, eiste New York. Deze vijf bedrijven veroorzaken met de winning en verkoop van olie- en gas samen de meeste uitstoot van broeikasgassen, stelde de stad. De oliesector wist al decennia van klimaatschade door fossiele brandstof, aldus New York, maar hield dat doelbewust stil. “Om winst te maken hebben ze expres de bevolking misleid”, zei burgemeester De Blasio ter verdediging van de schadeclaim.

De rechter legt deze beschuldigen naast zich neer. Deze afwijzing volgt kort op een vergelijkbare zaak. Vorige maand weigerde een rechter in Californië ook uitspraak te doen. In die staat wilden San Francisco en Oakland dezelfde vijf olie- en gasconcerns financieel aansprakelijk stellen voor kosten die te wijten zijn aan klimaatverandering.

De oliebedrijven reageren blij. Shell noemt het tegengaan van het klimaatprobleem ‘een complexe maatschappelijke uitdaging’, omdat klanten nog massaal olie en gas nodig hebben. Dat overheden via de rechter compensatie eisen voor klimaatschade is onzinnig, zegt de oliesector.

Internationaal lopen nog meer rechtszaken tegen grote vervuilers, om ze verantwoordelijk te stellen voor klimaatschade. In Nederland wil Milieudefensie Shell aanklagen. De milieugroep eist geen schadevergoeding, maar een koerswijziging van het bedrijf. Of de rechter deze zaak in behandeling neemt, moet nog blijken.

