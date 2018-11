Rechter verbiedt afschot: de smient is tot volgend jaar veilig in Zuid-Holland

De smient is een kleine eend uit het Arctisch gebied, die in de herfst naar onder meer Nederland komt om te overwinteren. De vogel voedt zich met gras en andere gewassen en dat is de reden waarom boeren de smienten liever zien gaan dan komen. Al jaren klaagt de agrarische sector bij de provincies over de schade en pleiten zij ervoor om deze eenden te laten afschieten.

In Zuid-Holland krijgen de boeren een welwillend oor bij het provinciebestuur. Vorig jaar oordeelde de rechter eveneens dat Zuid-Holland geen smienten mochten laten afschieten. De rechtbank vond toen dat de provincie onvoldoende kon aantonen dat het doden van de vogels niet ten koste zou gaan van de populatie van de smient. Het oordeel van maandag is dat de onderbouwing van provincie nog steeds aan alle kanten rammelt.

Groen licht

Dat de kleine eend schade toebrengt aan de landbouw wordt door de natuurorganisaties niet betwist. Verenigingen als Vogelbescherming Nederland en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) stellen daar tegenover dat er in de provincie te weinig natuurgebieden zijn waar smienten in de winter en weidevogels in de zomer terecht kunnen. De organisaties konden aantonen dat het aantal smienten dat in Nederland overwintert sinds de eeuwwisseling elk jaar fors minder wordt.

Vorige maand kreeg de provincie wel groen licht van de Raad van State voor het afschieten van 20.000 exemplaren van de Canadese gans. Volgens de rechter van de Raad van State is de instandhouding van deze soort gewaarborgd. Van de duizenden kolganzen die in de provincie verblijven, mag de provincie er 800 doden. De Raad van State vond dat er geen andere oplossing was om de schade te voorkomen.

Dat de smient tot volgend jaar in Zuid-Holland veilig is, leidde bij vogelorganisaties tot opluchting. Suzanne Kuipers van NMZH liet weten dat Zuid-Holland juist trots moest zijn op het feit dat mooie vogels als de smienten in Zuid-Holland komen overwinteren. “Ze verdienen een warm welkom in plaats van een schot hagel.”