Rechter: 's nachts jagen op vossen mag niet

De provincie had de ontheffing voor nachtelijke jacht bij zeventien bedrijven met freilandkippen - kippen die binnen en buiten kunnen scharrelen - gegeven omdat de vossen te veel schade aan zouden richten bij de bedrijven. Normaal mag alleen overdag gejaagd worden op vossen, maar ze zouden rond de kippenbedrijven vooral 's nachts actief zijn waardoor jacht overdag geen zin heeft.

Een ontheffing voor de nachtelijke jacht mag alleen worden verleend als er geen andere bevredigende oplossing is. De provincie was daarvan overtuigd, maar de rechter niet: het is niet aannemelijk dat de schade waar de kippenboeren over spreken echt door vossen is veroorzaakt. Ook kon de provincie niet aantonen dat het gebruik van goed afgesloten hokken en afrastering niet helpt.

Voor een geschoten vos komt altijd een vos in de plaats, terwijl een elektrisch raster vossen permanent buiten houdt Harm Niesen