Rechter: NVWA treedt te slap op tegen illegaal hout

De Nederlandse voedsel- en warenautoriteit NVWA schiet ernstig tekort bij het toezicht op bedrijven die worden verdacht van de import van illegaal gekapt hout in Nederland. De toezichthouder is door de rechtbank op de vingers getikt, na een klacht van Greenpeace.

Greenpeace zegt bewijzen te hebben dat Nederlandse importeurs illegaal hout hebben gekocht

De milieuorganisatie was naar de bestuursrechter gestapt, nadat de NVWA had geweigerd op te treden tegen Nederlandse importeurs die de Europese Houtverordening zouden hebben geschonden. De bedrijven uit Helmond, Den Haag, Grou, Almere, Soest, Den Ilp en Bodegraven zouden hout uit het Braziliaanse Amazonegebied hebben ingevoerd. Greenpeace had aanwijzingen dat het ging om illegale kap.'

Zorgvuldigheidseisen Sinds 2013 is het bij wet verboden om illegaal gekapt hout op de Europese markt te brengen. Bedrijven die hout van buiten de EU importeren, moeten aantonen dat de kans dat het hout illegaal is gekapt, minimaal is. Ze moeten voldoen aan een reeks van zorgvuldigheidseisen. Tussen 2000 en 2013 is er wereldwijd jaarlijks ongeveer dertien miljoen hectare tropisch bos verdwenen, in de jaren ervoor nog veel meer. Greenpeace zegt bewijzen te hebben dat Nederlandse importeurs hout hebben gekocht van de Braziliaanse zagerij Rainbow Trading, die betrokken was bij het witwassen van illegaal gekapt hout en gerommel met herkomstdocumenten. De milieuorganisatie publiceerde in 2014 een onderzoek naar de manier waarop boskapbedrijven zwakheden in plaatselijke controlesystemen gebruikten om fout hout door te verkopen als legaal gekapt hout. Greenpeace vroeg de NVWA om handhaving van de Houtverordening en het opleggen van dwangmaatregelen tegen de Nederlandse bedrijven die zaken deden met Rainbow. De NVWA weigerde dat, volstond met wat waarschuwingen en wilde geen openheid geven over de wijze waarop de naleving van de EU-verordening werd gecontroleerd. Volgens de NVWA zijn er na de eerste klachten van Greenpeace inspecties uitgevoerd bij negen van de elf Nederlandse houthandels. Drie bedrijven kregen een waarschuwing omdat de herkomstdocumenten van geïmporteerd hout niet in orde waren. Volgens de dienst was dat soepele optreden terecht, omdat de wetgeving nieuw was. De importeurs kregen van de toezichthouder de kans hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe regels. De rechtbank vindt het soepele beleid van de NVWA 'niet redelijk'

Dwangmaatregelen De Amsterdamse bestuursrechter wijst die lankmoedigheid af. De Houtverordening lag er al in 2010 en trad begin 2013 in werking. Bedrijven en de NVWA hadden genoeg tijd zich op de nieuwe regels voor te bereiden. De rechtbank maakt ook korte metten met de weigering van de NVWA om bestuursdwang (dreigen met sluiting) of dwangsommen (hoge boetes bij herhaling) op te leggen tegen de importeurs. De voedsel- en warenautoriteit had 'gelet op het algemeen belang dat gediend is bij handhaving van een wettelijke voorschrift' gebruik moeten maken van de bevoegdheid om dwangmaatregelen te nemen. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan daarvan worden afgezien. De rechtbank vindt het soepele beleid van de NVWA 'niet redelijk'. Overtredingen van de Houtverordening zijn 'geen geringe feiten', aldus de uitspraak. De rechters merken op dat het beleid van de NVWA op dit punt onduidelijk is en dat de NVWA eigen regels niet opvolgt, door aangekondigde herinspecties bij de houtfirma's niet uit te voeren. De toezichthouder moet van de rechtbank binnen zes weken opnieuw beslissen over het verzoek van Greenpeace tot handhaving van de regels.

