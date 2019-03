Rechter: dwing importeurs tot stoppen met fout hout

Dat is de uitspraak in een langlopende zaak van Greenpeace tegen de NVWA. De milieuorganisatie vindt dat de toezichthouder wetgeving tegen de handel in illegaal hout niet heeft uitgevoerd door niet op te treden tegen de zes houtbedrijven. De rechter is het daar mee eens.

‘Het is triest dat de rechter Nederland aan haar Europese verplichtingen moet houden, zeker in zo’n belangrijke zaak als het behoud van het Amazone regenwoud.’

De zaak loopt al sinds mei 2014. In dat jaar diende Greenpeace bij de rechtbank een eerste verzoek in bij de NVWA om een dwangsom op te leggen aan de bedrijven, die volgens de organisatie illegaal hout uit Brazilië hadden ingevoerd in Nederland.

Dwangsom Het gaat om bedrijven uit Helmond, Den Haag, Grou, Almere, Soest, Den Ilp en Bodegraven. Eén van de firma’s bestaat inmiddels niet meer. Uit onderzoek van Greenpeace bleken Nederlandse importeurs zonder goede controle hout te verhandelen van illegale kap uit de Amazone. In 2017 oordeelde de Rechtbank Amsterdam al dat Greenpeace terecht om handhaving had gevraagd. De NVWA weigerde dwangsombesluiten te nemen en daarom stapte advocaat Rogier Hörchner van Greenpeace opnieuw naar de rechter. De rechtbank geeft de organisatie opnieuw gelijk. Hilde Stroot, campagneleider bossen bij Greenpeace Nederland: “Het is triest dat de rechter Nederland aan haar Europese verplichtingen moet houden, zeker in zo’n belangrijke zaak als het behoud van het Amazone regenwoud.”

