Raad van State: overheid moet bedrijfsleven dwingen tot hergebruik van glas

Wettelijk is geregeld dat negentig procent van het glas moet worden hergebruikt, maar die norm wordt al jaren niet gehaald. De milieuorganisaties willen daarom dat de overheid de wet handhaaft, desnoods door dwangsommen op te leggen. Ondanks eerdere, succesvolle pogingen om dat langs juridische weg te regelen, bleven dwangsommen uit. Vorig jaar bijvoorbeeld omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport onder de indruk was van een actieplan van het Afvalfonds, waarin het verpakkend bedrijfsleven is verenigd. Daarmee zou de norm van 90 procent mogelijk dik gehaald worden, was het idee. Maar nu moet staatssecretaris Van Veldhoven van de Raad van State een nieuw besluit nemen over het handhavingsverzoek dat Recycling Netwerk indiende.

Eind 2017 kreeg Recycling Netwerk ook al gelijk van de Raad van State, in een soortgelijke zaak. Ook toen had de inspectie geweigerd een dwangsom op te leggen. De Raad van State vond de klacht over de weigering toen gegrond. Maar de uitspraak leidde er toch niet toe dat een dwangsom werd opgelegd.

“Wij zijn zeer content met deze uitspraak van de Raad van State. We hopen dat de staatssecretaris zich gesterkt voelt in de opdracht om nu echt te gaan handhaven”, reageert Recycling Netwerk-voorzitter Robbert van Duin: “Zo proberen we met hulp van de regering het Afvalfonds te dwingen om die maatregelen te nemen die het milieu ten goede komen.”

De norm voor recycling kan volgens Van Duin makkelijk worden gehaald, door brede invoering van statiegeld. Dus ook op potjes en op meer soorten bierflesjes.

