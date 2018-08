Primeur in Zuid-Amerika: Chili verbiedt plastic tasjes

Kleine winkels krijgen twee jaar de tijd om de veelgebruikte plastic tasjes te vervangen, in grote winkels mag over zes maanden echt geen plastic tas meer verkocht worden. In de tussentijd krijgen klanten maximaal twee tassen per persoon mee, om te wennen aan het nieuwe beleid. Wie de regels overtreedt en betrapt wordt, kan rekenen op een boete van 370 dollar.

President Sebastiàn Piñera noemde de nieuwe regels een grote stap richting een schoner Chili, en deelde op straat linnen tassen uit om de mijlpaal te vieren. Hij is echter niet de bedenker van de ban op de tasjes, dat was zijn voorganger Michelle Bachelet, die plastic tasjes eerder al had verbannen uit de Patagonië-regio.

Primeur De wereldwijde primeur heeft Chili niet. Rwanda bande de plastic tas al in 2008 uit het straatbeeld, ook enkele andere Afrikaanse landen hebben een verbod op plastic tassen in winkels. In Nederland is van een verbod geen sprake, al moeten klanten sinds januari 2016 betalen voor een plastic tasje. Dat heeft weliswaar geleid tot een afname van het gebruik van plastic tassen, maar gemiddeld gebruikt een Nederlander nog 51 plastic tassen per jaar. In Australië bleek een verbod op gratis plastic wegwerptasjes in de supermarkt iets te ambitieus. Klanten accepteerden het niet en uitten hun onvrede op het supermarktpersoneel. Een enkele keer zou een klant een medewerker zelfs naar de keel zijn gevlogen. Twee grote ketens besloten daarop het omstreden tasje toch maar weer bij de kassa’s te leggen.

President Piñera deelt linnen tassen uit op straat.

