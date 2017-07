Polen zit niet te wachten op Nederlandse nertsenfokkers

'Nooitgedacht’. Dat zou een goede naam zijn voor het bedrijf van Konrad Piwonski. “Ik had zelfs niet kunnen dromen dat ik ooit een eigen bedrijf zou hebben”, zegt hij terwijl hij tussen zijn dieren loopt. Zes-en-zestig overdekte gangen met aan weerszijden kooien, met daarin ruim 28.000 nertsenmoeders die ieder jaar gemiddeld vier tot vijf jongen werpen. Hij was achttien toen hij in 1992 naar Nederland kwam. Zoals duizenden andere Polen op zoek naar werk. Zes jaar lang werkte hij voor een nertsenfokker in Noord-Brabant. Nu zijn de rollen omgedraaid. Hij heeft een bloeiend bedrijf, terwijl zijn vroegere baas de zaak moet sluiten.

Bij Piwonski geen spoor van leedvermaak. Integendeel. Hij heeft nog regelmatig contact met zijn vroegere baas en heeft met hem te doen. “Zijn dochter is hier stage komen lopen”, vertelt hij. “Zij wil het bedrijf voortzetten.” Daarvoor moet ze in het buitenland zijn, want vanaf 2024 mag er in Nederland geen nerts meer gekooid worden. “Wat een ongelooflijke stommiteit”, zegt Piwonski hoofdschuddend over het Nederlandse besluit.

“Polen komen nu naar Nederland om hele inventarissen op te kopen voor de prijs van oud ijzer”, weet Wim Verhagen, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders. Hij is bitter over de sloop van ‘een bloeiende bedrijfstak’. “Er gebeurt precies wat we altijd hebben voorspeld: de productie verplaatst zich gewoon. Het is een wereldmarkt.”

Overlast

De ėėn zijn dood is de ander zijn brood. Polen is de snelstgroeiende producent in Europa, nu al twee keer zo groot als Nederland. Nederlandse fokkers proberen uit te wijken naar het buitenland. In Polen is al jaren een tiental heel grote Nederlandse bedrijven actief. Maar hun aantal groeit niet, weet Verhagen. “Nederlanders hebben weinig geld, want hun bedrijven zijn niks meer waard. Bovendien is het heel moeilijk om er in Polen tussen te komen.” Veel populairder zijn Spanje en Griekenland, waar starters subsidie krijgen.

Zeventig inwoners heeft Kaweczyn nog, maar daar blijft weinig van over. “In de zomer is de stank hier ondraaglijk.”

Er is nog een reden waarom nertsenhouders Polen liever mijden. Ecologen zijn ook hier in opmars. Bijvoorbeeld in Kaweczyn, een gehucht onder de rook van het stadje Wrzesnia, ten oosten van Poznan. Zeventig inwoners heeft het nog, maar daar blijft weinig van over, vreest Malgorzata Nowak. “In de zomer is de stank ondraaglijk.” De horizon wordt van twee kanten afgegrendeld door enorme nertsenfokkerijen, in bezit van de voorzitter van de Poolse vereniging van bontfokkers, een van rijkste mensen in de wijde omgeving. Hij wil de resterende vrije hectares naast het dorpje volbouwen. Het negentiende-eeuwse landhuis – nota bene een monument – is al gesloopt om plaats te maken voor een miljoen kippen, verdeeld over twintig mega-stallen. Alleen het lindenlaantje staat er nog.

Het is met een paar honderdduizend nertsen als buren al niet uit te houden, vertelt mevrouw Nowak. Niet alleen door de stank. Zwermen krijsende meeuwen komen af op het voedsel van de nertsen. Soms is er een muggenplaag, dan weer een invasie van muizen. Om over de ontsnapte nertsen maar te zwijgen. “Vorig jaar joegen ze op de konijnen van de buren”, zegt Nowak. Ze verhuisde twee jaar geleden naar het platteland, maar dat ziet er heel anders uit dan ze zich had voorgesteld. Namens de bewoners voert ze de strijd aan tegen de machtige nertsen- en kippenboer. “De prijs van onze huizen is nu al gedaald.”