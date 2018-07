Plasticfestijn Vierdaagse wil binnen vijf jaar klimaatneutraal zijn

De komende week worden er letterlijk heel wat stappen gezet in en om Nijmegen. Maar de ecologische voetafdruk van de lopers en feestvierders moet, figuurlijk, klein blijven en daarom investeert de organisatie van het evenement flink in duurzaamheid.

Zo wordt het afval gescheiden ingezameld en hergebruikt, zijn er kleinschalige projecten zoals hennepmatten om het gras te beschermen en wil de organisatie een eigen zonnepark om de podia en feestplekken in de stad van stroom te voorzien.

Bezoekers van de Vierdaagsefeesten wordt gevraagd om de prijs van een biertje te doneren voor zonnepanelen. Om een week te feesten, zijn er vierhonderd panelen nodig. Die komen op daken van boerenbedrijven in de regio."Met 50.000 donaties van 2,50 euro zijn we er", zegt Walter Hamers, voorzitter van de stichting Vierdaagsefeesten. "Misschien halen we dat dit jaar al, maar we verwachten zeker binnen drie jaar genoeg zonnepanelen te installeren om energieneutraal te zijn."

10.000 hectare boerenland

Zijn stichting sloot een deal met boeren over CO 2 -compensatie. Als zij het gras laten groeien of hun land minder ploegen, wordt er extra CO 2 opgeslagen. Verschillende boeren in de regio dragen bij; er is zo'n 10.000 hectare boerenland nodig om de uitstoot van CO 2 tijdens de Vierdaagseweek te compenseren. Volgens Hamers zijn de Vierdaagsefeesten op die manier binnen vijf jaar klimaatneutraal.

De organisatie en horecaondernemers zijn ook bezig met het hergebruik van de miljoenen plastic bekers die vaak op de grond terechtkomen. Hamers laat een bekertje zien, gemaakt uit het plastic afval van vorig jaar. "De techniek is er, maar we mogen deze bekertjes niet gebruiken volgens de Warenwet, omdat het in aanraking is geweest met ander afval. We zamelen het dit jaar opnieuw gescheiden in en hopen dat we volgend jaar bekertjes wél mogen gebruiken."