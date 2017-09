Plastic scheiden helpt amper tegen CO2-uitstoot of plasticsoep

Volgens de onderzoekers wordt het ingezamelde plastic verwerkt tot een nieuw basisproduct van 'matige kwaliteit dat beperkt bruikbaar is'. Dat leidt uiteindelijk tot het alsnog verbranden van het gescheiden afval.

Het planbureau pleit ervoor om het ingezamelde plastic beter te sorteren, waardoor de kwaliteit van de gerecyclede kunststof omhoog gaat. "Dit leidt weliswaar tot hogere kosten, maar ook tot meer milieuwinst", aldus het CPB.

Er is geen directe relatie te leggen tussen het recyclen van kunststof en het terugdringen van zwerfafval en de plasticsoep CPB

De bijdrage van hergebruik van plastic aan de reductie van de CO 2 -uitstoot is volgens de onderzoekers beperkt. Het gaat om hooguit 0,15 procent van de totale uitstoot in Nederland. "Dit lijkt bescheiden in verhouding tot de omvang van de maatregel", schrijft het CPB. "Er is ook geen directe relatie te leggen tussen het recyclen van kunststof en het terugdringen van zwerfafval en plastic in het oppervlaktewater; de zogeheten plasticsoep."

Statiegeld In Nederland bestaat restafval voor ongeveer 14 procent uit kunststof. Kunststof zwerfafval bestaat voor ruim 90 procent uit verpakkingen. Een van de oplossingen is volgens de onderzoekers uitbreiding van het statiegeldsysteem. "Dat geeft gebruikers een prikkel om afval in te zamelen in plaats van weg te werpen." Het uitbreiden van statiegeld naar flesjes en blikjes kost weliswaar 10 tot 110 miljoen euro, maar het levert voor 70 tot 90 procent minder zwerfafval op, berekende onderzoeksbureau CE Delft eerder. Gemeenten zouden bovendien tot 80 miljoen euro kunnen besparen op hun reinigingsdienst. Amerikaanse onderzoekers concludeerden in juli dat van de enorme berg plastic spullen die sinds de jaren zestig is geproduceerd, maar een klein deel wordt hergebruikt. Meer dan driekwart van het plastic ligt bij het afval en slechts 9 procent daarvan is eerder hergebruikt. Recyclen is dus geen definitieve oplossing, stelden de onderzoekers.

