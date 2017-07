Plastic afvalberg groeit, ondanks recycling

Sinds de jaren vijftig is er wereldwijd 8 miljard ton plastic geproduceerd en die hoeveelheid neemt alleen maar toe. Meer dan driekwart van die plasticberg wordt niet meer gebruikt en zit al bij het afval, dat vaak in het milieu terecht komt.

Dit schrijven Amerikaanse onderzoekers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances. De wetenschappers claimen dat ze de eersten zijn die in kaart hebben gebracht hoeveel plastic er op de wereld wordt gemaakt en gebruikt, en waar het terechtkomt.

Plastic wordt de nieuwe global warming

Meestal gaat het gebruikte plastic naar de vuilnisbelt, of wordt het gedumpt in de natuur. Van dat plastic-afval – in totaal 6.3 miljard ton – was slechts negen procent eerder hergebruikt. De onderzoekers vinden dat heel weinig en zij merken ook op dat recyclen dus geen definitieve oplossing is, er zit een einde aan. Zo’n 12 procent wordt wel voorgoed uit het milieu gehaald, door het te verbranden. Maar de Amerikaanse onderzoekers tekenen aan dat ook daar bezwaren aan kleven: als dat niet zorgvuldig gebeurt kan dat juist schadelijk zijn voor mens en milieu.

Zij constateren dat de meeste groei in productie en gebruik van plastic in de afgelopen dertien jaar heeft plaatsgevonden. Als deze trend doorzet, dan zit er in 2050 12 miljard ton in het milieu. Aangezien het meeste plastic niet afbreekbaar is, zitten we er nog ‘honderden of duizenden jaren’ mee, verwachten de onderzoekers, die op zich niet tegen plastic zijn, maar wel pleiten voor verantwoord gebruik.

Plastic soep bevat vele ingrediënten van plastic, zoals flessen en visnetten. © thinkstock

Verantwoordelijk voelen “Dit onderstreept waar wij mee bezig zijn”, reageert de Nederlandse bioloog en kunstenaar Merijn Tinga. Hij supte met zijn peddel-surfboard de Rijn af om aandacht te vragen voor het zwerfplastic in de rivier. Met een recente actie richt hij zich op producenten van plastic. Zij moeten zich, zegt Tinga, veantwoordelijk voelen voor wat zij doen, en veel meer werk maken van hergebruik. “De industrie is helemaal gericht op de reductie van CO2”, zegt Tinga. Daar is hij zeker niet tegen, maar daardoor hebben ze volgens hem wel de neiging te vergeten dat plastic maar heel kort wordt gebruikt: de helft ervan gaat maar maximaal vier jaar mee, zo toont deze Amerikaanse studie aan. Tinga spreekt over een enorm en complex probleem. “Plastic wordt de nieuwe global warming”, verwacht hij, en daarvoor ziet hij in deze nieuwe studie alleen maar meer bewijs – en aansporing om in actie te komen.

