Planbureau: Nederland schiet tekort op drie milieudoelen per 2020

Nederland verlaagt zijn CO2-uitstoot niet snel genoeg, bevestigt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL sloeg aan het rekenen na de bekende klimaatzaak, waarmee milieuorganisatie Urgenda de Nederlandse staat dwong om zijn internationale doel na te leven: 25 procent minder CO2-uitstoot in 2020 vergeleken met 1990. Verder dan 21 procent reductie komt Nederland vermoedelijk niet, aldus het PBL.

Zelfs in het meest gunstige scenario voorziet het planbureau dat Nederland hooguit tot een vermindering van 24 procent komt. Als het tegenzit, strandt de CO2-reductie zelfs op 17 procent, blijkt uit de cijfers. Deze conclusies stralen slecht af op het kabinet, dat zich als groenste ooit wil profileren.

De staat verloor de klimaatzaak al in 2015, maar tekende twee keer hoger beroep aan. In oktober 2018 won Urgenda de zaak definitief.

Volgens de coalitiepartijen lukt het niet meer om het 2020-doel te halen, maar komt het richting 2030 helemaal goed. Die laconieke houding druist in tegen Urgenda’s roep om actie vóór 2020, die steun krijgt van de rechter. Ook oppositiepartijen vragen aanvullende maatregelen, zoals snelle sluiting van kolencentrales.

De mist in

Het CO2-doel is niet het enige milieudoel waarmee Nederland de mist ingaat, aldus het PBL. Het aandeel groene energie schiet in 2020 ook tekort. Met de huidige klimaatplannen komt Nederland vermoedelijk uit op 11,2 procent, terwijl Europa eist dat het aandeel duurzame energie 14 procent is in 2020. Dat lukt niet, omdat er onvoldoende vaart zit in de bouw van onder meer windmolens en zonneparken.

Dat mag geen grote verrassing heten. Nederland bungelt al jaren onderaan in de Europese ranglijstjes van duurzame energie. De grote toekomstplannen in het Klimaatakkoord van Ed Nijpels veranderen daar nu nog niks aan. Het Klimaatakkoord richt zich op verduurzaming en stelt doelen op het gebied van energie, woningen, industrie, landbouw en het verkeer per 2030 en per 2050. Die afspraken moeten nog officieel gesloten worden, in stroeve onderhandelingen. Ze tellen niet mee voor de PBL-berekeningen voor de milieudoelen die gelden per 2020.

Er is nog een derde milieudoel dat Nederland niet haalt, meldt het PBL: de belofte om zuiniger om te springen met energie. De landelijke afspraak is om in 2020 100 petajoule energie te besparen, door isolatie en zuinige techniek. Ook daar zit onvoldoende vaart in, waardoor de teller mogelijk blijft hangen op 80 petajoule energiebesparing. Bedrijven schaffen niet snel genoeg zuinige machines aan en Nederlandse huiseigenaren wachten vaak met isolatie van dak en muren.