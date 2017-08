Pimpernellen rond het spoor

Culinair journalist Jeroen Thijssen, die voorheen een likkebaardende rubriek in deze krant schreef, houdt behalve van eten ook van natuur. Hij woont in Vught en nodigde me uit. Ik woonde ooit in Den Bosch en toen was die spoorbrug verboden terrein. Het kaarsrechte pad op het voormalige spoortracé is omgeven met eiken, in wier schaduw onder meer hennepnetels groeien. Op de overbrugde vijver drijven gele plompen, waterlelies, watergentianen en kikkerbeten. En enkele eenden.

Pimpernellen zie ik in Groningen nooit

Met een boog door het broekbos lopen we terug over een vlonderpad, want stel je voor dat een wandelaar modder aan zijn schoenen krijgt. Er bloeien watermunt, polei en wolfspoot. Maar vooral lopen wij terug langs zogenoemde blauwgraslanden: weiden met onder meer blauwe en andere zeggen en waar blauwe knoop en rode of grote pimpernel bloeien, twee prachtige bloemen.

Pimpernellen zie ik in Groningen nooit. Op pimpernel zet het pimpernelblauwtje haar eitjes af. Pimpernelblauwtjes zijn vlinders die uit ­Nederland verdwenen waren maar die in 1990 zijn teruggebracht. Ze weten zich te handhaven, ondanks een ambtenaar die precies hier baggerslib liet dumpen. De pimpernelblauwtjesrups wordt in een mierennest opgevoed door moerassteekmieren. We willen de vlinders graag zien, en rekenen ons al rijk met twee fladderende blauwtjes. We krijgen ze niet goed in beeld. We wandelen nog even een aangename ronde in de Bossche Broek, tussen bermen vol bloeiende pimpernellen, met uitzicht op de Sint-Jan. Het is warm en in de stad lonkt een Brabants biertje.

