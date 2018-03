Piet bleek de missing link

De eerste keer dat ik Piet zag, woonde hij in Leiden, in een neogotisch pand dat volgens een gevelsteen ooit gebouwd was als ‘Rijks Zuivelstation’. Er werd al jaren geen melk en boter meer onderzocht en het nogal utilitaire gebouw was door de directie van het toenmalige Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie gehuurd om het schrijnende ruimtegebrek in het oude museumpand aan de Raamsteeg te verhelpen. Een deel van de collectie met de bijbehorende conservatoren en preparateurs was erheen verhuisd en Piet hoorde daar ook bij. Piet is echter geen conservator of preparateur, Piet is een object. Piet bestaat uit een paar schamele onderdelen: een schedelkap, een dijbeen en een kies. Restanten, een beetje iets, dat ooit iemand was. Het stuk schedel, het beenbot en de kies behoren toe aan de eerste oermens. Voluit heet hij Pithecanthropus erectus, letterlijk: de rechtoplopende aapmens, maar in de wandeling wordt dat deftige Pithecanthropus afgekort tot het oerhollandse Piet. Voor intimi, en ik prijs mij gelukkig dat ik tot de intimi mag behoren.

Zacht bedje

Toen ik Piet trof, zat hij in een met een sleuteltje afgesloten houten kistje in een brandkast, onzichtbaar voor de museumbezoekers die er trouwens in die tijd überhaupt niet waren, want het oude museum was een onderzoeksinstituut zonder publieksfunctie. Netjes verpakt in kartonnen doosjes, gewikkeld in zacht tissuepapier, de kiezen tussen katoenen watten. In de brandkast stond verder een oud geweer, dat toch ook ergens moest staan en daar wel veilig stond. Er zullen vroeger wel vogeltjes mee zijn ‘verzameld’ voor de museumcollectie. De conservator, inmiddels is hij reeds lang met pensioen, hield wel van een beetje show en hij maakte een stuk tafel vrij, legde er een paars kleedje op als betrof het een huisaltaartje en haalde Piet uit de kluis en uit de verpakking. De schedelkap. Het dijbeen. Het doosje met het kiesje. Ik mocht Piet vasthouden, met handschoenen uiteraard. Dat kon nog in die tijd.

Tegenwoordig verblijft Piet in een bomvrije glazen vitrine, zichtbaar voor het museumpubliek maar onbereikbaar voor wie dan ook. Het is als een reliekschrijn: de museumbezoeker als de pelgrim die de heilige komt vereren. De bewaking houdt Piet angstvallig in de gaten, alsof hij een levensgevaarlijke gedetineerde is die ieder moment per helikopter kan worden bevrijd. Disclaimer: dit wás de situatie in Naturalis tot 2017. Toen ging het museum tijdelijk dicht voor verbouwing. Ergens in de toekomst zal een heropening plaatsvinden, waarna Piet – zo mogen we hopen – weer zichtbaar wordt. Op Piet rust trouwens een beetje de smet van het kolonialisme. Piet is gevonden in de tijd dat Indonesië nog Nederlandsch-Indië heette, met ‘-sch’, en dat maakt zijn verblijf in Leiden in sommige ogen een beetje suspect. Piet wordt wel eens vergeleken met de Elgin Marbles. Ze houden hem daarom liever in zijn bomvrije reliekschrijn. En zelf vasthouden is uit den boze.

De afgraving aan de oevers van de Solo in Trinil (1894), waar de botten door Eugène Dubois zijn gevonden. De foto is gemaakt door Dubois. copyright Naturalis © TRBEELD

Piet is in 1891 gevonden door Eugène Dubois, langs een rivieroever op midden-Java. Dubois, geboren in Eijsden met uitzicht op de St-Pietersberg, verzamelde als kind al fossielen. Dat mag weinig verbazing wekken wanneer je temidden van de belemnieten en zee-egels ter wereld komt, maar bij de meeste kinderen gaat zoiets tijdens de puberteit wel weer voorbij. Bij Eugène niet en bij gebrek, destijds, aan een opleiding tot paleontoloog ging hij medicijnen studeren. De oorsprong van de mens vinden, de missing link, dat was zijn doel. Nadat in 1856 bij Düsseldorf de eerste Neanderthaler was gevonden en Charles Darwin in 1871 zijn boek over de afstamming van de mens publiceerde, was de zoektocht naar de ‘oermens’ losgebarsten. Maar waar te zoeken? Aan de mens gerelateerde mensapen komen voor in Afrika (de chimpansee, de bonobo en twee gorilla-soorten) en in Azië (tegenwoordig drie soorten orang-oetans en ook de nauw verwante gibbons), die continenten liggen daarmee dus voor de hand. Tegenwoordig weten we dat de bakermat van Homo sapiens in Afrika ligt, maar in de negentiende eeuw werd vooral naar Azië gekeken. Tropisch Azië, en laat nou toevallig een groot deel van tropisch Azië aan Nederland toebehoren.