Pensioenfonds van het grootmetaal belegt nu 'kolenvrij' en zet Shell onder druk

Het pensioenfonds voor de grootmetaal PME is gestopt met beleggen in kolen. Alle belangen in producenten van kolen, ter waarde van 6,3 miljoen euro, zijn verkocht. PME, met een totaal aandelenpakket van 17 miljard euro, is het eerste grote pensioenfonds dat ‘kolenvrij’ is. Andere grote fondsen, zoals zorgfonds PFZW, zijn wel al aan het afbouwen.

“Iedereen zal moeten bijdragen aan het halen van afgesproken klimaatdoelen”, motiveert bestuursvoorzitter Eric Uijen de stap van het Pensioenfonds voor de Metalektro. “Financiële instellingen hebben een rol om de overgang naar schone energie te bevorderen. Wij beleggen niet voor vandaag of morgen, maar voor overmorgen. Ook dan moet de aarde nog leefbaar zijn.”

PME heeft de kolen eruit gedaan mede omdat de deelnemers – werkenden en gepensioneerden – èn de aangesloten werkgevers daarom vroegen. Dat lijkt tegenstrijdig omdat in de metaalindustrie nog veel fossiele brandstoffen, ook kolen, worden gebruikt. “Toch is de overtuiging dat we ook in deze industrie af moeten van vervuilende brandstoffen”, stelt Uijen. “Er zijn schone alternatieven. Bij ons zijn bovendien vele verschillende bedrijven aangesloten, van scheepswerven tot high tech als ASML en Siemens, dat veel produceert voor windenergie.”

Voetafdruk

De CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille van PME moet in 2021 een kwart lager zijn dan in 2015. Het fonds gaat met bedrijven in de staal-, cement- en energiesector praten over het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. Als dat te langzaam gaat, stapt PME eruit.

Het fonds trekt zich nog niet terug uit alle fossiele brandstoffen. Wel zal het dinsdag op de aandeelhoudersvergadering van Shell stemmen voor de klimaatresolutie van de activistische beleggersgroep Follow This. Deze bundeling van kleine beleggers wil dat Shell het beleid afstemt op het Klimaatakkoord van Parijs, waarin landen hebben afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden moet blijven. Uijen: “We hebben al bekendgemaakt wat we gaan stemmen omdat we hopen dat meer institutionele beleggers deze weg opgaan.”

De resolutie heeft ook al de openlijke steun van Aegon en vermogensbeheerder Actiam, hoewel Shell de aandeelhouders adviseert om tegen te stemmen. Andere grote institutionele beleggers hebben nog niet bekend gemaakt wat ze gaan stemmen. Een groep hoogleraren heeft ambtenarenpensioenfonds ABP, een van de grootste Nederlandse beleggers in Shell, opgeroepen voor te stemmen. Of ABP dat gaat doen maakt het fonds niet vooraf bekend.

Wat Shell van plan is, gaat niet samen met maximaal twee graden opwarming Mark van Baal, directeur Follow This

Het is de derde keer dat Follow This het olie- en gasbedrijf maant tot een verantwoorder klimaatbeleid. Onder die druk van kritische aandeelhouders heeft Shell afgelopen jaar wel maatregelen aangekondigd. Maar die zijn onvoldoende, stelt Mark van Baal, directeur van Follow This. “Wat Shell van plan is, gaat niet samen met maximaal twee graden opwarming. Het ligt op ramkoers met het Klimaatakkoord. Dat maakt beleggen in Shell risicovol voor financiële instellingen. Het bedrijf zou echt leiderschap moeten tonen in de energietransitie, het heeft daar ook genoeg kennis en kunde voor.”

De resolutie van Follow This krijgt ook de steun van de Church of England. “Dat is een relatief kleine belegger”, constateert Van Baal. “Maar met een open brief hebben ze iedereen opgeroepen hetzelfde te doen, dat is een sterk signaal.” Het Britse pensioenfonds Nest met zes miljoen deelnemers stemt ook voor. Van Baal verwacht dat een aantal grote Nederlandse beleggers nog zal volgen en de oproep van Follow This zal steunen.