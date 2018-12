Pensioenfonds stapt uit bont, wapens en porno

Het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) doet 800 bedrijven in de ban, omdat die niet voldoen aan de nieuwe duurzaamheidseisen van het fonds. PMT wil niet langer beleggen in tabak, bont, wapens en porno, en heeft daarom 6 miljard euro aan aandelen verkocht van bedrijven in de VS en Europa. Het op twee na grootste pensioenfonds van Nederland beheert 71 miljard euro.

Bij het beleggen weegt PMT voortaan de mening mee van mensen die pensioen opbouwen bij PMT of een pensioenuitkering ontvangen. Vorig jaar is hen gevraagd waarin PMT wel of niet zou moeten investeren. Over kernwapens en andere controversiële wapens waren de panelleden het snel eens: dat kan echt niet.

Over enkele andere thema’s liepen de meningen van dit online panel uiteen, schreef PMT in het jaarverslag verantwoord beleggen 2017. Vooral als het ging om de leefstijl en gezondheid van mensen en om dierenwelzijn. Toch vallen sectoren zoals tabak (gezondheid), porno (leefstijl) en bont (dierenwelzijn) dus af. PMT kijkt verder naar de financiële overlevingskansen van een bedrijf en naar de milieu- en sociale aspecten.

Voorheen belegde het fonds in een portefeuille die is samengesteld door Morgan Stanley Capital International. Deze veelgebruikte MSCI World-index is samengesteld uit 1654 aandelen uit 23 ontwikkelde landen. Het pensioenfonds noemt zo’n standaard-portefeuille nu in een verklaring een zwarte doos: ‘Je krijgt allerlei bedrijven in de beleggingsportefeuille, zonder dat je daar zelf een expliciete keuze voor hebt gemaakt’.

Wapenproducenten Van die 1654 bedrijven is dus ongeveer de helft afgevallen. Volgens het pensioenfonds worden geen concessies gedaan aan het rendement en het risico van de beleggingen. Vorig jaar zette PMT 37 bedrijven op de zwarte lijst. Dat ging vooral om wapenproducenten. Een voorbeeld was het Franse bedrijf Thales dat via een dochteronderneming mortiergranaten verkoopt die gevuld zijn met witte fosfor, een zelfontbrandende stof die net als napalm voor brandwonden op de huid zorgt. Welke bedrijven nu zijn geschrapt, wordt pas volgend jaar juli bekend. Dat gebeurt met een half jaar vertraging, omdat het concurrentiegevoelige informatie is. Wel laat PMT weten dat het aandeel Europese bedrijven is toegenomen ten koste van de Verenigde Staten, waar de duurzaamheidseisen lager liggen, zegt een woordvoerster. Ondanks de kli­maat­ver­an­de­ring vonden 8 op de 10 panelleden vorig jaar dat PMT wel in fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas mag beleggen PMT heeft nu de aandelenportefeuille aangepakt met bedrijven in ontwikkelde landen. Daarin heeft het fonds 16 miljard euro aan beleggingen. De komende tijd werkt het fonds aan een vergelijkbare analyse van de investeringen in opkomende landen, waarin het 3 miljard euro belegt. Daarbij spelen weer andere dilemma’s, zoals ontbossing of kinderarbeid. Wel of niet investeren in palmolie of mijnbouw? Dat is de vraag. Ondanks de klimaatverandering vonden 8 op de 10 panelleden vorig jaar dat PMT wel in fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas mag beleggen. “Als pensioenfonds voor metaal en techniek hebben veel deelnemers te maken met fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld als garagehouder”, zegt de woordvoerster. Omdat fossiele brandstoffen voorlopig noodzakelijk zijn, is direct de hele sector verkopen volgens PMT geen oplossing. Als aandeelhouder voert het fonds wel gesprekken met de grote CO2-uitstoters, waaronder olie- en gasbedrijven. Daarnaast meldt PMT dat het in hernieuwbare energie en energieopslag investeert.

