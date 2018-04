Pech voor kuifmakaak Naruto, zijn selfie is niet van hem

De camera die bij deze actie sneuvelt, is niet van jou maar van een fotograaf die hem heeft neergezet om natuurfoto's te maken. Vervolgens ontbrandt een juridische strijd over de vraag wie de maker is van de foto: de fotograaf wiens toestel het is of de aap die op de knop drukte.

Dit lijkt het begin van een grappig kinderverhaal, maar in werkelijkheid is het een voorval dat tweemaal de rechtszaal haalde: er is over geprocedeerd en daarna in hoger beroep nog een keer. Het gaat daarbij om copyright, en over de vraag of een dier auteursrechten kan bezitten. En uiteindelijk over wie de royalties mag opstrijken: de fotograaf of de aap, die intussen Naruto is gedoopt.

Mij dunkt dat Peta het geld beter had kunnen besteden aan het overleven van de apen in de vrije natuur dan aan een bespottelijke claim over auteursrecht

Die vraag is urgent omdat één foto ('the monkey selfie') zó grappig is dat hij overal is afgedrukt, waardoor er nogal wat opbrengst te verdelen blijkt. Jammer genoeg gaat het Amerikaanse advocatengilde met de meeste centen naar huis.

Geen geld Uiteraard is een aap, ook al nog zo slim, organisatorisch niet bij machte om de gang naar de rechter te maken, maar dierenbeschermingsorganisatie Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) nam de honneurs graag waar. Peta begon een zaak omdat ze vonden dat niet de fotograaf, de Brit David Slater, maar de aap het auteursrecht moest bezitten. In hoger beroep is Peta nu in het ongelijk gesteld. De rechter heeft geoordeeld dat deze aap - en tevens alle andere dieren omdat ze geen mensen zijn - volgens de auteurswet geen status bezit. De aap heeft dus pech, maar Slater ook want die zit financieel aan de grond; zijn dure apparatuur heeft de ruige behandeling door de aap niet overleefd en voor advocaten had hij geen geld.