Patenten op gekruiste groenten zijn niet langer mogelijk

Sinds twee jaar stond het Europees Octrooibureau het patenteren van groentevarianten toe, maar volgens het Europarlement is dat een verkeerde uitleg van de octrooiregels. Het verlenen van patenten betekent namelijk het einde van het klassieke kwekersrecht, dat stelt dat kwekers en veredelaars groenten steeds verder kunnen doorontwikkelen. Op die manier ontstaan er door kruisingen veel verschillende varianten, wat garant staat voor sterke en duurzame voedselgewassen die kunnen groeien onder de meest uiteenlopende omstandigheden en bijvoorbeeld bestand zijn tegen droogte en plantenziekten.

Patenten betekenen het einde van het klassieke kwekersrecht

De Nederlandse Europarlementariërs Huitema (VVD) en Belder (SGP) waren van meet af aan tegen het patenteren van groente en fruit. Zij verwachtten dat zulke patenten zullen leiden tot commerciële bulkproductie die weer voor verschraling zorgt. Ook vrezen zij dat voedselproducten niet voor iedereen toegankelijk zullen zijn als ze het exclusief eigendom zijn van één bedrijf. Multinationals als het Amerikaanse Monsanto en het Zwitserse Syngenta hebben inmiddels patent gekregen op de minder waterige tomaat en de broccoli met extra veel antioxidanten.

Nederland telt veel veredelingsbedrijven die veel hinder ondervinden van het verlenen van zulke patenten. Branchevereniging voor bioboeren Bionext is verheugd met het besluit van het Europees Parlement. “Dit is echt een succes voor alle burgers, maatschappelijke organisaties en politici die zich gezamenlijk inzetten om een einde te maken aan patenten op onze voedselgewassen", aldus woordvoerster Maaike Raaijmakers. Bionext houdt wel een slag om de arm, omdat de uitspraak nog moet worden omgezet in wetgeving. “Reken maar dat de juristen van de grote zaadbedrijven nu hun pennen slijpen.”

Het blijft in de EU wel mogelijk om patent te krijgen op een groente- of fruitvariant die is verkregen door genetische modificatie.

