Parijs gebruikt een eco-urinoir om een eeuwenoude vijand aan te pakken: wildplassen

Ondanks het hardnekkige wildplasprobleem, kan de vinding kan Parijzenaars niet bekoren. Op Twitter volgde een storm van kritiek. Het urinoir valt te veel op, een van de vier exemplaren staat bovendien bijzonder in het zicht: op het iconische Île Saint-Louis, zodat je tijdens het plassen uitkijkt over de Seine.

Ontwerper Victor Massip verdedigt zijn vinding in The New York Times, en zegt dat de vijand niet de urinoir is, maar de urine. In Nantes was zijn eco-urinoir naar eigen zeggen een groot succes: “Die verwerkt elke drie dagen 140 liter urine. Dat zijn 280 mensen. Stel je voor dat dat op straat terecht komt.”