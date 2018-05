Oxfam: Rijke landen geven arme te weinig geld om klimaatschade te vergoeden

Daarvoor waarschuwt Oxfam Novib in een studie. Het westen moet vanaf 2020 elk jaar 100 miljard dollar (83 miljard euro) geven aan armere landen en eilanden, die lijden onder extreem weer en zeespiegelstijging. Hun inleg blijft nu steken op jaarlijks 16 miljard euro, zegt Oxfam. Nederland scoort relatief goed. De verplichte inleg is 1,25 miljard euro, daarvan lijkt nu 800 miljoen gedekt.

De belofte van alle rijke landen staat zwart op wit, omdat rijke industrielanden het meeste CO2 uitstoten. Lukt het niet om het gat komend jaar internationaal te dichten, dan verbreken ze hun financiële plicht, een pijler onder het Parijse klimaatakkoord.

Kwetsbare werelddelen kampen nu al met droogte, afkalvende kusten en klimaatvluchtelingen. Het geld is nodig om die problematiek te bestrijden. Verder kunnen armere landen het geld gebruiken om zelf groene energie op te wekken, met windmolens en zonnepanelen. Zo kunnen ze groeien zonder extra vervuiling.

Extra geld

De alarmerende studie voert de druk op nieuwe klimaatonderhandelingen hoog op. Doelen van het Parijse klimaatakkoord staan mondiaal fier overeind, maar de uitvoering en kosten blijven een zorg. Voor Trump waren compensatiekosten een argument om uit 'Parijs' te stappen. Rijke landen beweren zelf dat ze al verder zijn met het reserveren van geld, opgeteld jaarlijks 40 miljard euro. Maar dan tellen ze bedragen onterecht mee, zegt Oxfam. De vergoeding moet wel extra geld zijn. Bestaande ontwikkelingssteun mag niet meetellen, volgens Oxfam.

In hoeverre rijke landen, waaronder Nederland, groene bedrijfsinvesteringen mogen meetellen, staat nog ter discussie. In Duitsland praten landen daar nu samen over. Harde besluiten worden verwacht op de volgende VN-klimaattop, eind dit jaar in Polen. De eilandenstaten, met Fiji als spreekbuis, vragen om structurele aandacht voor de compensatie van kwetsbare landen.