Overlast door natuurgebieden: 'Hier wonen ook mensen, hoor!'

Even verderop woont Ton van der Graaf, voorzitter van de bewonersvereniging van Tiengemeten. Hij heeft weleens een wildvreemde familie in zijn tuin gehad, opa en oma pontificaal in het midden, omdat ze daar zo lekker uit de wind koffie konden drinken. Ook trof hij eens een drol aan in zijn tuin - dat was in de tijd dat het naastgelegen bezoekerscentrum nog geen toilet had.

Tien mensen wonen er maar op Tiengemeten , en toch draait Hugo Schortinghuis als hij ’s ochtends aan het werk gaat, de deur op slot. Dat doet hij sinds hij een paar toeristen aantrof in zijn verbouwde smederij. “Ze denken maar dat alles van hen is, ze lopen hier zo door mijn huis”, zegt de 67-jarige ondernemer verbaasd.

‘De rattenvanger’ noemen ze de geboren Hagenaar, die daar een café had en een winkel voor dierenbenodigdheden. Maar de stilte en de ruimte trokken. Met zijn zeilboot kwam hij in de jaren zeventig al op Tiengemeten. Hij was er lange tijd ‘een weekender’, en vestigde zich er in 1990 definitief, als muskusrattenvanger - vandaar zijn bijnaam. Het eiland was toen nog landbouwgrond, in gebruik door zeven boeren. Dat trok andere bedrijvigheid aan, er waren kinderen, en dat maakte dat het er destijds ‘een stuk gezelliger’ was dan nu, vinden Schortinghuis en Van der Graaf.

En er wonen mensen permanent. Niet veel, nu tien, maar ze zijn er. Zoals er in bijna alle gebieden waar natuur wordt ontwikkeld, mensen wonen. En met die oorspronkelijke bewoners houdt Natuurmonumenten te weinig rekening, vindt Schortinghuis, en ook de bewonersvereniging verwoordt die klacht. “Als ik nou moest kiezen, zou ik hier niet meer komen wonen”, zegt Schortinghuis, die in zijn elektrische golfkar toeristen rondrijdt op het eiland en erover vertelt als was hij gids bij Natuurmonumenten, zoveel weet hij ervan.

Schortinghuis en zijn leeftijdgenoot Van der Graaf wonen op Tiengemeten, een eiland middenin het Haringvliet. Dat is sinds 2006 van Natuurmonumenten. Er zijn een paar trekkers voor dagjesmens: de natuur, vanzelfsprekend, maar ook het Rien Poortvlietmuseum, het landbouwmuseum, de speelnatuurplaats voor kinderen, het pannenkoekenhuis, de herberg. Er is een kleine camping, er zijn een paar huisjes verbouwd tot vakantiewoning, er is een zorgboerderij voor mensen met psychische problemen.

Maar zo’n welwillende houding heeft Natuurmonumenten niet, zeggen de mannen. Iets van die weerstand tegen permanente bewoning is naar hun idee altijd blijven hangen. “Er is niet veel begrip voor bewoners”, vindt Schortinghuis. Hij geeft een paar voorbeelden. Er zijn op Tiengemeten weinig bordjes om de toerist te helpen. Het is zoeken naar de vaartijden voor de pont, de wandelroutes worden minimaal aangegeven, de recreanten moeten zelf begrijpen dat de paar huisjes bewoond worden. “Je moet de hele dag advies geven”, legt de vroegere muskusrattenbestrijder uit. Een paar extra aanwijzingen zouden voor de bewoners wonderen kunnen doen, maar daar heeft Natuurmonumenten nog geen oor voor gehad.

Natuurmonumenten kreeg het gebied in de jaren negentig in eigendom. De landbouwgrond moest natuurgebied worden, onderdeel van het ecologische lint door Nederland. Toeristen pasten daar in de ogen van de natuurorganisatie wel bij, maar permanente bewoning niet. “Ze wilden het hele eiland leeg hebben, iedereen moest eraf”, vertelt Schortinghuis. Van der Graaf kan dat op zich nog wel begrijpen. “Ze zijn een natuurorganisatie en geen verhuurbedrijf.” Anderzijds, zegt hij, de bewoners zijn wel de ‘oren en ogen’ van het eiland. Blijven er jongeren hangen die ’s avonds tegen de regels een kampvuur maken, dan waarschuwen ze de politie, hangen bij storm de deuren uit een verlaten boerderij dan gaan de bewoners erop af. “We signaleren”, zegt Van der Graaf. “Natuurmonumenten kan gebruikmaken van de bewoners.”

Bezoek

Een ander lastig punt is het bezoek. Overvaren kost zes euro. “Als mensen met zijn vieren zijn dan kost het dus bijna 25 euro om bij mij op de koffie te komen”, rekent Schortinghuis voor. “Dat is wel erg veel voor een bakkie.” Het heeft even geduurd, maar daarin is Natuurmonumenten de bewoners wel tegemoetgekomen. Hij laat de tickets zien voor gasten, die hoeven maar twee euro te betalen, ze kunnen dat digitaal regelen. De bewonersvereniging is daar blij mee, Schortinghuis ervaart nog problemen voor vrienden die geen computer hebben, of geen smartphone. Ook het scannen van de kaartjes verloopt nog niet vlekkeloos.

En dan is er de waterbus, een passagiersboot die in de zomer de stadjes aan het Haringvliet aandoet én Tiengemeten. Om die een plek te geven, is de haven afgesloten voor de paar plezierbootjes die er altijd konden liggen. “Dus een eindje zeilen en even op bezoek gaan bij Hugo kan ook al niet meer”, zegt Schortinghuis.

Ze hadden tegen ons eerlijk moeten zijn, en zeggen dat we weg moesten voor een pretpark

Hij en Van der Graaf hebben maar één conclusie: Natuurmonumenten wil van de permanente bewoning af. Natuurmonumenten ontkent dit, maar het duo is ervan overtuigd dat de club een ‘uitsterfbeleid’ voert, door geen nieuwe huurders toe te laten als de huidige het contract opzeggen. Van der Graaf: “Maar wij zijn er. En daar moeten ze dus wat mee.”