Overheid blokkeert tweeduizend veehouders om melkveefraude

Het aantal geblokkeerde bedrijven loopt daarmee snel op. Eind vorige maand stond het aantal nog op 45. Bij de boeren zijn onregelmatigheden geconstateerd in de administratie. Die boerderijen worden vandaag en morgen geblokkeerd. Het betekent dat dieren niet mogen worden aan- of afgevoerd.

Elke vorm van fraude is onacceptabel en moet hard worden aangepakt Carola Schouten, minister van landbouw

Minister Carola Schouten (Landbouw): "De afgelopen week hebben we een beter beeld gekregen van de bedrijven die hebben geknoeid met de identificatie en registratie (I&R) en het blijkt om een aanzienlijk aantal te gaan. Ik heb de NVWA en RVO.nl gevraagd alle mogelijke afwijkingen in het I&R te onderzoeken. Elke vorm van fraude is onacceptabel en moet hard worden aangepakt.''