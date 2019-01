Overdosis zonnebrandcrème funest voor koraal rond Bonaire

De koraalriffen bij Bonaire lopen schade op door de zonnebrandcrèmes van toeristen. Het was al bekend dat de ­lotions van badgasten het leven onder water aantasten. Klimaatverandering, de visserij en vervuiling zijn de grootste bedreigingen.

Lees verder na de advertentie

Nieuw onderzoek van Wageningen Marine Research, in opdracht van het Wereld Natuur Fonds, toont aan dat sommige crèmes de waterkwaliteit verslechteren. Dat leidt tot vermin­dering van de gezondheid van koraalriffen. In 2016 en 2017 deden de Wageningers al onderzoek naar de effecten van crèmes, waarin de schadelijke uv-filter oxybenzone zit.

De riffen zijn een belangrijke trekpleister van de Caribische Nederlandse ­gemeente Bonaire

Afgelopen jaar is ook gekeken naar de risico’s van andere types zonnebrandcrème. Een veel gebruikte uv-filter is titaniumdioxide. Volgens de Wageningse onderzoekers is er geen bewijs dat deze zonnebrandcrèmes ook schade veroorzaken.

Over zinkoxide, ook veelvuldig gebruikt in crèmes, zijn de resultaten minder duidelijk. Daar is nog nader onderzoek voor nodig, aldus het rapport. Koraalriffen gaan wereldwijd sterk achteruit. De riffen zijn een belangrijke trekpleister van de Caribische Nederlandse ­gemeente Bonaire. De economie op het eiland is voor een groot deel afhankelijk van toerisme.

Arjan de Groene van het Wereld Natuur Fonds: “Veel mensen snorkelen en duiken hier graag en daarom zijn gezonde riffen voor dit Caribische eiland van groot belang voor de inkomsten uit toerisme. Daarnaast zorgen de riffen voor vis en dus zijn ze cruciaal voor de visserij. En koraal­riffen zijn natuurlijke golfbrekers, ze zorgen dus voor kustbescherming. Dat is belangrijk in tijden van klimaatverandering en extremere weersomstandigheden.”

Uit een Amerikaanse studie uit 2015 bleek dat oxybenzone al in ­kleine hoeveelheden een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van koraallarven. De larven kunnen dan niet meer uitgroeien tot volwassen koraal. De Nederlandse onderzoekers vonden eerder bij Bonaire dichtbij de stranden concentraties oxybenzone, die boven de risicowaarden uitkwamen. Oxybenzone dringt overigens ook in het lichaam binnen. Onderzoekers hebben lage concentraties ervan teruggevonden in de urine van strandbezoekers.

Het Wereld Natuur Fonds adviseert strandbezoekers in Caribisch Nederland om zonnebrandcrèmes met oxybenzone te vermijden, zo veel mogelijk de huid te bedekken, geen crème met een beschermingsfactor hoger dan 50 te gebruiken, geen sprays te gebruiken en zeker een half uur te wachten als de zonnebrand­crème is aangebracht met het nemen van die duik in het water.

Lees ook