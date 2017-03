Overal komt de pimpelmees zichzelf en dus de ander tegen

Zojuist kwam een koolmees eens kijken wat er allemaal aan de hand was en even vreesde ik dat hij de pimpelmees na zou gaan apen. Gelukkig had hij geen zin om te vechten.

Lees verder na de advertentie

Er gebeuren hier in de Eifel altijd rare dingen. Gisteren kwam Werner uit Nimshuscheid langs met een pakket. Gerbrand Bakker Schriftsteller Nimshuscheid stond erop. Het was afgegeven bij buren van Werner en Anni. Een boek van Walter Schenker, met een briefje erbij dat hij ‘Jasper und sein Knecht’ zo prachtig vond. Als dank kreeg ik een boek van hem. Anni had drie potten jam in een tasje gestopt.

Nadat ik Werner omstandig had uitgelegd wie de nieuwe buren zijn, vertrok hij tevreden. Kort daarop kwam loodgieter Lothar met een schotelman die veel verstand heeft van schotels, en zijn hulpje. Nog steeds heb ik geen Canal Digitaal, en al maanden betaal ik abonnementsgeld. Nu zou het helemaal goed komen. Ze verplaatsten de schotel, brachten nieuwe kabels aan, monteerden een nieuwe dubbelkop. Daarna deed de tv niks meer. “Het moet aan de tv liggen”, zei de schotelman. “Welnee”, zei ik. “Die deed het prima.” Iedereen krabde zich achter de oren en de schotelman en zijn hulpje verdwenen. Dat kan, gewoon in de auto stappen en wegrijden en mij achterlaten met de brokken. Morgen komt Lothar met de rekening van de schotelman en zijn hulpje. Want ja, die spullen en het arbeidsloon.

Wat er ook gebeurt, ik moet en ik zal Canal Digitaal kunnen kijken

Maar Lothar zou Lothar niet zijn als hij er niet nóg zieker van is dan ik. Hij kan dat niet loslaten. Wat er ook gebeurt, ik moet en ik zal Canal Digitaal kunnen kijken. Ik wilde dat iedereen weg zou gaan, me met rust zou laten. De kosten stapelen zich zonder resultaat op, ik trok dat niet meer. “O ja”, zei Lothar, “er was een man op een fiets en die wilde een boek van je kopen, hij komt vrijdag terug.” Zulke dingen vind ik nogal bedreigend. Ook begrijp ik niet waarom zo iemand niet gewoon naar de boekhandel gaat. Er zit er een in Bitburg, kan hij zo heen fietsen.

En dan de kraan. Nieuwe keuken, anderhalve week zonder kraan en geen enkel bericht van de keukenfirma. Ik mailde. Kreeg antwoord, dat de kraan gewoon in het Lager lag en door de monteurs vergeten was mee te nemen. Ze zouden bellen voor een afspraak. Geen enkel excuus, wel de vraag of ik de keuken mooi vond? Ja mooi, antwoordde ik, maar zonder kraan heb ik er niks aan! Vanochtend om zeven uur belde een monteur me uit bed. Kraan bevestigd, boiler eraan, afwasmachine aangesloten. Kopje koffie? Ja, graag. Om kwart voor acht vertrok hij. Het is vrijdag. Er is de dreiging van de man die een boek komt kopen. Ik maak me uit de voeten.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.