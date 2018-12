Over zeven jaar zijn alle auto’s van Volkswagen elektrisch

Het concern uit Wolfsburg, dat ruim 10 miljoen auto's per jaar bouwt, richt zich vanaf dan volledig op de ontwikkeling van elektrische aandrijflijnen. Dat zegt VW-topman Michael Jost in het Duitse Handelsblatt. “De groene tak wordt ons nieuwe bedrijfsmodel”, aldus Jost.

Echt een grote omslag, die andere fabrikanten ook weer aanzet om plannen rondom elektrisch te gaan versnellen Max Erich, sectoreconoom automotive bij ING

Hij verwijst naar het klimaatakkoord van Parijs, waarin staat dat het streven naar schone lucht alleen kan worden bereikt als er vanaf het jaar 2050 geen enkele auto meer rondrijdt met een benzine- of dieselmotor. Volkswagen wil die datum voor zijn en houdt 2030 aan als het jaar dat de laatste nieuwe auto met een verbrandingsmotor de markt betreedt. Dat betekent dat het in 2040 wel zo'n beetje gedaan is met merken van Volkswagen waarmee je bij de pomp moet tanken. “We zijn toegewijd aan de overeenkomst van 2015", aldus Jost.

Revolutie “Dat is een behoorlijke revolutie”, zegt Max Erich, sectoreconoom automotive bij ING. “Dit betekent dat de grootste fabrikant en verkoper van auto’s in Europa nu echt volledig gaat inzetten op batterijen en elektrisch in de loop van het volgende decennium. Echt een grote omslag dus, die andere fabrikanten ook weer aanzet om plannen rondom elektrisch te gaan versnellen.” Als een toonaangevende wereldspeler als de Volkswagen Groep ( VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini) overgaat op stekkerauto's, kan de concurrentie niet achterblijven. Die schrok zich vorige maand een hoedje toen VW in het Duitse vakblad Automobilwoche aankondigde klaar te zijn voor de productie van 50 miljoen elektrische voertuigen per jaar. Dat getal bleek niet te kloppen: topman Herbert Diess bedoelde 15 miljoen stekkerwagens per jaar, corrigeerde Volkswagen later. Maar de toon was gezet. General Motors besloot vorige week niet voor niets zeven fabrieken te sluiten. Dat was deels het gevolg van een tegenvallende verkoop van GM’s sedans, maar ook een maatregel om geld vrij te maken om het moederbedrijf van Chevrolet, Cadillac en Buick klaar te maken voor het ontwikkelen van elektrische modellen. De Amerikanen worden daarbij wel gehinderd door hun president. Donald Trump is zo boos over het besluit van GM om 4 fabrieken in de VS te sluiten, dat hij dreigt om de subsidie die General Motors krijgt om elektrische modellen te ontwikkelen, in te trekken. Trump wil ook een einde maken aan het belastingvoordeel van 7.500 dollar dat kopers van stekkerauto’s in de VS kunnen krijgen.

Subsidie De vraag is echter of het heil wel van subsidies kan worden verwacht. Zodra de grote fabrikanten de elektrische dans leiden swingen de kleinere merken vanzelf mee. En hoe groter de markt, hoe lager de prijs van stekkerauto’s. Daar kan geen subsidie tegenop. De stroomstoot die automerken op dit moment aan de wereld toedienen, lijkt dan ook niet meer uit te schakelen. Vanaf het nieuwe jaar krijgen elektrische auto’s als de Nissan Leaf, de Renault Zoe en de Tesla modellen S en X voor het eerst op een behoorlijke schaal concurrentie. Vrijwel alle bekende automerken komen dan met verschillende, volledig elektrisch aangedreven personenauto's. Na jaren voorzichtig experimenteren, uitstellen en afstellen is het elektrische hek nu van de dam. Merken vechten elkaar zelfs de tent uit om maar zo groen mogelijk voor de dag te komen. Gisteren kondigde Renault trots aan om vanaf 2021 twee zeilschepen in te zetten om zijn auto’s naar de VS te vervoeren. Als de schepen (capaciteit: 478 auto's per schip) volledig op windkracht varen, scheelt dat volgens Renault tot 90 procent uitstoot.

Heeft Trump een slag in de handelsoorlog gewonnen? Volkswagen staat op het punt om auto’s te gaan bouwen in fabrieken van Ford. Dat zei VW-topman Herbert Diess gisteren na een bezoek aan het Witte Huis, waar hij samen met topmensen van andere Duitse automerken gesprekken had met president Donald Trump. Volkswagen zou met Ford onderhandelen om fabrieken in te ruimen voor de productie van VW’s en Audi’s. Vooral de mogelijke bouw van duurdere Audi’s is opvallend. Als dat doorgaat kan dat worden beschouwd als een overwinning voor Trump, die met importtarieven op Duitse auto’s dreigt om zo fabrikanten te bewegen om de productie naar de VS te verplaatsen. Sectoreconoom Max Erich van ING: “Duitse autofabrikanten is er veel aan gelegen om hoge tarieven op auto’s richting VS te voorkomen.” Duitsland exporteert jaarlijks voor zo’n 20 miljard euro aan auto’s naar de VS. Van een afgetekende zege voor Trump is overigens volgens Erich geen sprake: “Trump heeft de Duitse autofabrikanten ook nodig. Nu bijvoorbeeld GM juist fabrieken gaat sluiten zal Trump andere fabrikanten moeten bewegen om de banen te creëren die hij beloofd heeft.”

