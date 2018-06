Over afschieten blijven ze het in Flevoland oneens

De eenmansfractie 50+ in Flevoland wil dat de provincie Flevoland gaat onderzoeken of Staatsbosbeheer het beheer over de Oostvaarderplassen kan worden ontnomen.

Lees verder na de advertentie

Statenlid Wout Jansen betichtte Staatsbosbeheer gisteravond in het provinciehuis in Lelystad van ‘falend beheer’ waardoor het gebied ‘nu de soortenrijkdom heeft van een industrieterrein’.

Milieugedeputeerde Harold Hofstra (CU) ging niet in op de oproep. Jansen kreeg ook geen steun van andere fracties. Een meerderheid is tevreden met het advies van een commissie, geleid door oud-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA), om het aantal grote grazers in het uitgestrekte natuurgebied terug te brengen van bijna 2300 naar 1100, vooral door afschot. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het voorstel van Van Geel al omarmd. Provinciale Staten hakken op 11 juli de knoop door.

Gisteravond besprak de Statencommissie Duurzaamheid het rapport. Alleen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren (totaal 8 van de 41 zetels) verwerpen het advies van Van Geel. De meeste fracties verzetten zich wel tegen het afschieten van gezonde dieren. Er moet worden gekeken naar ‘uitplaatsing’ naar andere natuurgebieden.

De provincie Flevoland houdt er rekening mee dat tegenstanders naar de rechter zullen stappen als de vergunning wordt verleend

Ook Gedeputeerde Staten zijn tegen het afschieten van honderden heckrunderen, konikspaarden en herten, hoewel er volgens gedeputeerde Hofstra geen juridisch beletsel zou zijn om de dieren te doden. “Het zijn geen beschermde dieren.’’

De Tilburgse hoogleraar natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer stelde onlangs in een advies aan GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren, dat Flevoland geen vergunning zal krijgen voor het afschieten van edelherten, omdat er bij het beheer niet zou zijn voldaan aan de wettelijke zorgplicht. De provincie Flevoland houdt er rekening mee dat tegenstanders naar de rechter zullen stappen als de vergunning wordt verleend.

Ook de Wageningse oud-hoogleraar natuurbeheer Frank Berendse is het oneens met de conclusie van Van Geel. Hij vindt dat het aantal grazers nog verder terug moet. Volgens hem is de commissie uitgegaan van onjuiste cijfers. Het aantal hoefdieren zou ‘misschien wel tot nul’ moeten worden teruggebracht, aldus Berendse. Alleen dan kan het ooit gevarieerde, vogelrijke landschap zich herstellen, zegt hij

Berendse, die het experiment Oostvaardersplassen lang verdedigde, is door zijn ommezwaai door de tegenstanders van het huidige beheer inmiddels tot medestander benoemd.

De Groninger ecoloog Han Olff en ecoloog en bedenker van ‘natuurlijker natuur’ Frans Vera worden gezien als de ‘kwade krachten’ achter de Oostvaarderplassen. Wetenschappers ontbraken gisteren tijdens de inspraakronde. De standpunten liggen lijnrecht tegenover elkaar: voor of tegen, een tussenweg is er niet.

Crepeerbeleid Voorafgaand aan de commissievergadering kregen gistermiddag 24 insprekers elk drie minuten om hun visie te geven. Het waren vooral tegenstanders van, wat werd genoemd, ‘het crepeerbeleid van Staatsbosbeheer’, die het woord voerden. Zoals Jeanneke Boeijen van het Netwerk Betrokken Burgers, dat een Dierendeltaplan heeft bedacht voor de Oostvaardersplassen. Het netwerk wil dat het aantal dieren wordt teruggebracht tot maximaal 600, zonder afschieten en vervolgens moet met contraceptie (geboortebeperking) worden bereikt dat de populatie op een laag niveau blijft. Maar er waren ook enkele voorstanders, zoals Nicole Rijskamp, die namens Pro Oostvaardersplassen pleitte voor een dialoog. “Ik roep de provincie op om een OVP-raad in te stellen met burgers en organisaties uit Flevoland om met elkaar te praten over het beheer van dit natuurgebied. We moeten met elkaar in gesprek gaan.’’ Rijskamp stelde dat het helemaal niet slecht gaat met de dieren in het gebied. “OVP is een prima project. In de natuur sterven dieren nu eenmaal helaas aan de hongerdood.’’ Volgens Rijskamp worden zij en haar medestanders met de dood bedreigd op Facebook door dierenactivisten. “Ik stond te trillen van de zenuwen, toen ik net mijn inspraaktekst voorlas’’, zei ze na afloop. “We worden voor nazi’s en NSB’ers uitgemaakt. Ik vind dat we als normale mensen met elkaar in gesprek moeten kunnen gaan.’’

Lees ook: