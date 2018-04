Opzij Tesla, deze Helmondse zonne-auto wil de wereld veroveren

Een vliegtuig van eigen bodem als symbool van een voortvarende economie is het summum, maar een auto van eigen makelij is een goede tweede. In Helmond wordt handenwrijvend uitgekeken naar de Lightyear One, een elektrische auto die zichzelf kan opladen via zonne-energie. Nog dit jaar lopen de eerste oermodellen van de band, de productiehal is bijna klaar.

"Er zit schot in", zegt mede-oprichter en directeur Lex Hoefsloot van Lightyear. "We zijn met grofweg veertig man en met onze partners ontwikkelen we nu de eerste prototypes." Lightyear is opgericht door vijf oud-studenten van de TU Eindhoven. Die maakten met hun solartechniek voor auto's al veel indruk en kaapten in 2015 een belangrijke internationale prijs voor technologie weg voor de neus van onder meer Apple, Elon Musk van Tesla en de bitcoin.

En nu is daar dan bijna de Lightyear One, een luxe vier-wiel-aangedreven elektrische auto, die voor een groot deel wordt opgeladen met zonne-energie. "Het zonnepaneel wordt vooral gebruikt als oplader wanneer de auto stilstaat, ook 's nachts en als het bewolkt is", zegt Hoefsloot. Dat betekent dat er nog steeds een relatief grote batterij in de auto zit die de motoren voedt. Volgens Hoefsloot zorgt die bron voor een bereik van 600 kilometer. Opladen kan ook met een stekker in het stopcontact, bij een standaard laadpunt of met een snellader.

Goedkoop is zo'n zonne-auto van eigen bodem niet. Met een vanafprijs van 119.000 euro is de Lightyear One maar voor een enkeling weggelegd.