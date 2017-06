Oplader in het asfalt vult de accu van je e-auto tijdens het rijden

U hebt 'm wellicht ook thuis bij de wastafel staan, zo'n elektrische tandenborstel die opgeladen wordt zonder dat er een elektrisch contact zichtbaar is. En mobieltjes kun je soms al opladen zonder snoer, gewoon door 'm op een tafel te leggen. Zoiets, maar dan in een veel krachtiger vorm, heeft Renault bedacht voor auto's: draadloos opladen, en dat zelfs tijdens het rijden.

Auto's moeten honderden kilometers kunnen rijden zonder naar de pomp/oplader te moeten gaan. Dus heb je voor e-auto's grote, kostbare en zware accu's nodig. Maar het opladen daarvan kost veel tijd. En voor kleine en middenklasse auto's zijn die accu's onevenredig zwaar en kostbaar.

Renault bedacht dat het wel eens financieel slim zou kunnen zijn om kleine, lichte en goedkope accu's te gebruiken die je tijdens het rijden laat opladen via spoelen in het wegdek. Ze hebben daartoe een teststrook aangelegd waarover een Kangoo (een niet al te grote bestelwagen) met zo'n 100 kilometer per uur kon rijden.

Je kunt de oplaadstrook verlaten om in te halen zonder dat je meteen stil komt te staan

En inderdaad, het systeem werkt. In een uur kun je zo'n 20 kWh aan stroom 'binnenhalen', waarmee je 120 tot 140 kilometer ver komt. Als je 100 km/u rijdt, is je batterij na dat uur dus voller dan bij het begin. Je kunt dus ook af en toe inhalen en de oplaadstrook verlaten zonder dat je meteen stil komt te staan.

Het minder mooie nieuws is dat je per kilometer zo'n vier miljoen euro moet investeren

Tot zover het goede nieuws. Het minder mooie nieuws is dat je per kilometer zo'n vier miljoen euro moet investeren. De helft van dat geld is voor de spoelen en andere elektronica, ongeveer 1,4 miljoen gaat naar het verzwaren van het stroomnet en de rest is voor het aanbrengen van de spoelen in het wegdek. Voor dat geld krijg je overigens wel een oplaadstrook in beide richtingen.

Voor het Franse net van tolwegen, met zijn 9000 km, heb je het over een investering van 40 miljard euro. Dat kan worden terugverdiend via een extra heffing bovenop de normale tol. Per gereden kilometer is dat systeem volgens Renault echter goedkoper dan het huidige systeem van zware batterijen die via laadpalen moeten worden opgeladen.

De stadsbus haalt de stroom van boven Accu's opladen tijdens het rijden kan ook veel simpeler, bedachten enkele steden en bussenbouwers. Al oud is de trolleybus, maar het kan nog eenvoudiger. In Wenen rijden al bussen met beugels zoals ook trams die hebben, waarmee op het moment dat de bus een tramroute volgt de eigen accu kan worden bijgeladen. Den Haag wil ook zulke e-bussen. In 2025 moeten alle Haagse bussen door e-bussen zijn vervangen. En in Zweden is vrachtwagenfabrikant Scania vorig jaar een proef gestart met een snelweg met bovenleiding. Een e-truck van Scania was daarvoor voorzien van een stroomafnemer (pantograaf). Voor bussen en trucks zou dat systeem wellicht kunnen werken. Maar personenauto's zijn te laag, die kunnen geen pantograaf op het dak hebben die hoog genoeg komt om contact te maken met de bovenleiding... Lees ook: Eerste stroomstoot voor de oude autofabrikanten? In zijn weblog Vincent wil Zon belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

