Op zoek naar planten en dieren in de duinen

“Juist. Achterscheen zwart en niet geel. Moet de roodzwarte dubbeltand zijn. Duidelijke rimpeling tussen de tergieten: roodbuikje!”, klinkt het. De bijen, want daar gaat het hier om, gaan in buisjes, de volgende gaan onder de microscoop. Even verderop aan de tafel klinkt een vergelijkbaar gemompel en krijgen een ingesnoerde waterzweefvlieg en kale sapzweefvlieg een identiteit. Ook zij gaan in buisjes; nog tientallen te gaan. Wonderlijke termen vliegen door de lucht. Tergiet, rugplaatje, voortarsleed en pterostigma.

Linde Slikboer (bijenspecialist) en Wil van den Hoven (vliegenkenner) zijn aan het werk op de Naturalis-afdeling EIS Kenniscentrum Insecten te Leiden: twee van de tientallen insectenspecialisten voor wie het nu de tijd is van het grote monnikenwerk op de afdeling EIS Kenniscentrum Insecten bij Naturalis, Leiden.

2018 was het jaar van de 5000 soorten, een jaar waarin de vrijwilligers en beroepskrachten van EIS-Kenniscentrum, Stichting Anemoon, de Vlinderstichting en meer soortbeschermende instanties in Nationaal Park Hollandse Duinen probeerden 5000 soorten planten en dieren te vinden. Het werden er uiteindelijk vermoedelijk meer dan 7000. Vermoedelijk omdat nog heel veel, met name insecten, nog niet op naam zijn gebracht. Zwervend door de duinen brachten bijna 2000 vrijwilligers tijdens 4000 werkdagen duizenden planten en dieren al direct op naam en werden bijna een kwart miljoen waarnemingen ingevoerd op Waarneming.nl.

Van potval naar microscoop

Dat onderzoek begint met een insectenbrij ‘op sterk water’. Bijen, vliegen, wespen, mieren, kevers, springstaarten en tal van andere soorten worden met een malaise- of potval gevangen. De eerste bestaat uit een soort tentconstructie waar de dieren in vliegen of kruipen. Dankzij de speciale constructie vallen ze in een pot met 70% alcohol. Geen dronkenschap maar de dood als gevolg. Een potval is simpeler, een met vloeistof gevulde pot ingegraven in de grond waar lopende insecten in vallen. De potten werden eens per twee weken geleegd.

“En dan heb je elke keer dus zoiets”, zegt Van den Hoven terwijl hij op een pot met daarin een drijvende, onherkenbare bruinzwarte smurrie wijst. “Aan de wetenschappers om hier een mooie lijst van aangetroffen beesten van te maken.”

Als eerste zijn een paar studenten aan zet. Zij sorteren vliegen bij vliegen, wespen bij wespen, mieren bij mieren. Vervolgens wordt elke orde/hoofdgroep onderverdeeld in – bij de vliegen bijvoorbeeld – acht groepen. Muggen bij muggen, zweefvliegen bij zweefvliegen etcetera.

Tijd voor een reis. Per post, ‘beplakt met postzegels’ en verpakt in buisjes, komen de diertjes bij de echte kenners. Daar zitten ook buitenlandse kenners bij. Zo woont de enige slankpootvliegspecialist in België.

De specialisten brengen, soms na wekenlang zoeken en vergelijken in historische collecties en in elk geval na microscopisch onderzoek, elk dier op naam. Slikboer: “Er bestaan alleen in Nederland al 358 soorten bijen. Daarvan vallen er natuurlijk de nodige af. Niet alleen is een aantal uitgestorven, maar bovendien komen sommige soorten niet in de duinen voor. De boemerangmaskerbij bijvoorbeeld, is alleen in Zuid-Limburg te vinden. Andere zijn juist vooral of uitsluitend in de duinen te vinden. Zo ook de gouden slakkenhuisbij, een bijtje dat broedcellen bouwt in lege slakkenhuisjes.