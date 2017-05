Op zoek naar een duurzame oplossing voor afvalbergen

Zandbakken met spelende kinderen zullen er misschien niet komen. Maar als de proef met het verduurzamen van voormalige stortbergen slaagt, dan kan er in de toekomst wel meer op de Nederlandse afvalbergen dan nu het geval is.

En dat hoogwaardiger gebruik is maar één van de voordelen, zegt Heijo Scharff, als milieutechnoloog bij Afvalzorg nauw betrokken bij het experiment, dat gisteren officieel is begonnen. De aftrap was in Almere, bij de stortplaats van Afvalzorg, waarop nu een recreatieterrein is ingericht. De tien jaar durende proef wordt tegelijkertijd gedaan in Bergen op Zoom en in het Noord-Hollandse Middenmeer. Elf andere stortplaatsen werken mee.

Nederland doet het met het afval al ontzettend goed, zegt Scharff. Maar het kan nog beter. Van de 60 miljoen ton afval die jaarlijks wordt geproduceerd, wordt vrijwel alles hergebruikt, op twee ton na. Die twee ton aan bijvoorbeeld asbest, straalgrit en onbruikbare resten van grondreiniging, wordt nu als het ware ingepakt. De bodem en de bovenkant worden hermetisch afgesloten, zodat water er in noch uit kan. Dat houdt de omgeving schoon en zo kan er weer gemountainbiked worden op de stort.

Die oplossing is effectief, maar kostbaar, weten ze in de wereld van het afval. Een nog groter probleem is dat het 'dak' elke 75 à 100 jaar vernieuwd moet worden. Van die 'eeuwigdurende nazorg' willen afvalbedrijven én de overheid af. "Je blijft de zorg doorgeven aan de volgende generatie. Moreel en ethisch kan dat niet", zegt onderzoeker Scharff, die de stort op de lange termijn vervelender noemt dan kernafval.

Duurzame oplossing Het is weliswaar minder gevaarlijk, maar het afval verliest zijn kracht minder snel dan nucleaire restanten. Ook Ad Meijer, gedeputeerde van Flevoland, wil een duurzame oplossing. "Daar hebben we allemaal plezier van, ook onze kinderen en kleinkinderen", motiveert hij de deelname van zijn provincie aan de proef. Je blijft de zorg doorgeven aan de volgende generatie. Moreel en ethisch kan dat niet Heijo Scharff, milieutechnoloog bij Afvalzorg In het experiment wordt de bovenafdekking beperkt doorlaatbaar gemaakt, zodat stank, vuil en ongedierte niet kunnen doordringen tot het afval, maar water wel. Het water wordt rondgepompt, het spoelt de organische stoffen weg, stimuleert afbraakprocessen en zorgt voor verbindingen tussen achterblijvende verontreiniging en het niet-organische materiaal. Het afval wordt door de behandeling veilig, duidt Scharff de proef, en het afbraakproces gaat sneller. Daar kan ook lucht bij helpen, die wordt in Almere aan het proces toegevoegd. "De verontreiniging zit er na afloop zo in dat het er niet meer uitkomt", zegt de milieutechnoloog. Al tekent hij wel aan dat er ook met deze methode 'wel iets van het materiaal vies blijft'. Vandaar dat hij niet verwacht dat er snel zandbakken op de voormalige stort komen - technisch kan het misschien wel, maar maatschappelijk ligt dat wellicht ingewikkelder. Zelf werkt hij trouwens in een kantoor dat op een voormalige afvalberg is gebouwd. Daarmee wil het bedrijf laten zien dat dat volkomen veilig is. De milieutechnoloog kan niet in percentages uitdrukken hoe groot de kans is dat het experiment slaagt. Op papier moet het lukken, maar gaandeweg zal duidelijk worden hoeveel inspanning dit kost, welk resultaat het precies oplevert en hoeveel geld ermee kan worden bespaard. Mocht dat allemaal tegenvallen, dan gaat het dak gewoon weer helemaal dicht, en treden de oude regels opnieuw in werking.

