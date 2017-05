Op lokaal niveau wordt de VVD een groene partij

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zou ook de VVD een groene partij moeten zijn. Plaatselijke VVD-afdelingen zouden bijvoorbeeld in hun verkiezingsprogramma moeten zetten hoeveel duurzame ambities in 2022 gerealiseerd zullen zijn.

Lees verder na de advertentie

Dat hoopt in ieder geval ‘liberaal groen’, een netwerk van VVD’ers dat zich bezighoudt met milieu en duurzaamheid. Gisteravond hield het netwerk een laatste vergadering over een lijst van suggesties voor lokale VVD-verkiezingsprogramma’s. Die kunnen wat hun betreft wel wat ambitieuzer dan voorheen.

VVD-afdelingen zouden in hun ver­kie­zings­pro­gram­ma moeten zetten hoeveel duurzame ambities in 2022 gerealiseerd zullen zijn

De VVD komt wat betreft energie en klimaat ver. In het landelijk verkiezingsprogramma van 2012 werd er met geen woord over gerept. In het programma waar de partij de meest recente verkiezingen mee in ging was er weliswaar een hoofdstuk aan gewijd, maar dat betekende een minder grote omslag dan gehoopt.

'De vervuiler betaalt' Op het congres waar het programma werd vastgesteld wist een klimaatsceptisch VVD-lid een cruciale zin over klimaatverandering weer het verkiezingsprogramma uit te fietsen, waardoor het verband tussen CO2-uitstoot en de stijgende zeespiegel niet werd genoemd. “We willen de gemeenteraadsfracties ontzorgen”, zegt Cees Eenhoorn, duo-raadslid uit Amsterdam en lid van het netwerk. De gisteren aangenomen programmasuggesties kunnen lokale afdelingen zien als ‘input’. Maar het is meer dan dat: de zinnen uit de groene programmasuggesties kunnen zó worden overgenomen door VVD-afdelingen die naar de juiste woorden zoeken. Wel is het zaak dat de lokale VVD-ers het klimaatprobleem erkennen: de 26 voorstellen gaan uit van het principe ‘We erkennen het probleem en gaan de uitdaging aan’. “Voor de liberale politiek is het een topprioriteit”, stelt het document zelfs. De zinnen uit de groene pro­gram­ma­sug­ges­ties kunnen zó worden overgenomen door VVD-afdelingen Een ander principe voor de groene liberalen is dat van ‘de vervuiler betaalt’. Gemeentelijke VVD-afdelingen zouden bijvoorbeeld de zin ‘omdat de VVD vindt dat de vervuiler betaalt, wil de VVD de rioleringsheffing koppelen aan het waterverbruik’ in hun verkiezingsprogramma kunnen opnemen. Verdere voorstellen gaan over energieneutrale nieuwbouw, zonnepanelen op platte daken van sportzalen, doorgaande fietsroutes en emissieloze bevoorrading van winkels. De meeste van deze voorstellen staan niet in het landelijke verkiezingsprogramma, maar zijn er ook niet mee in tegenspraak. Op één punt wijkt ‘liberaal groen’ van de landelijke lijn af. De VVD zegt landelijk ‘tegen energiesubsidies’ te zijn, maar dat kan volgens de groene liberalen plaatselijk genuanceerder liggen: ‘marktrijpe en opschaalbare initiatieven kunnen wel rekenen op implementatiesteun’. Lees ook: Twijfel zaaien tegen de klimaatgekkies. Hoe klimaatsceptici een zin over duurzaamheid uit het VVD-programma geschrapt kregen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.