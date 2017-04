Op kunstmatig rif is het prettig nestelen

Nu kiezen. Een bezoek aan een windmolen op zee, of aan een offshore olieplatform? Welk mens opteert er niét voor de ‘schone’ optie? Maar dan mosselen, zeeanemonen en mosdiertjes: die discrimineren niet tussen schone en vuile energie. Een ijzeren paal, of die nu een windturbine staande houdt of een platform, beschouwen zeewezens als een fijne stek. Ideaal om te nestelen.

Staalconstructies in zee blijken op meerdere manieren van grote waarde, ontdekte promovendus Joop Coolen van Wageningen University. “Deze kunstmatige riffen komen de soortenrijkdom ten goede”, zegt de marien bioloog op de vestiging van Wageningen Marine Research in Den Helder. “De constructies kunnen helpen bij de verspreiding van soorten. Het zijn veilige havens, mooie tussenstations om rustig voort te planten.” Vissers komen er niet. Nog een voordeel voor aangroeiende schelpen, zegt Coolen: hoog op een paal komen minder rovers om je op te eten.

Kleurrijke taferelen

Coolen laat wat foto’s zien uit zijn proefschrift. Hij staat er zelf op, al is hij onherkenbaar in duikpak met grote bril. Hij zwemt tussen de stalen ‘frames’ die in zijn promotieonderzoek centraal stonden. Ze zijn begroeid met allerlei waterplanten en beestjes. Spetterende, kleurrijke taferelen. “Jammer, deze foto heb ik per ongeluk in zwart-wit af laten drukken”, zegt de bioloog. Hij wijst op een doffe afdruk. Maar gelukkig is op alle foto’s duidelijk te zien wat Coolen doet. Hij schraapt van de aangroei, neemt monsters af. Met een soort onderwaterstofzuiger gaat dat in potjes. Klaar om aan wal te brengen, voor determinatie en onderzoek.

De promovendus trof bij een offshore platform ook de Japanse dansmug aan. Een verrassing. “Die komen normaal niet voor zo ver op zee.”

“Het duikwerk was een deel van mijn promotieonderzoek”, zegt Coolen. “En ook het meest enerverende gedeelte”, lacht hij. Want om te onderzoeken wat een kunstrif precies betekent voor onderwaterwezens, deed hij vooral veel data-onderzoek. De bioloog vergeleek gegevens van een kunstrif met de aanwezigheid en verspreiding van soorten.

Hij stuitte op een verband. Coolen zag dat de diepe delen van metaalconstructies in zee aardig lijken op natuurlijk steenrif, wat soortengemeenschap betreft. “Er is bijvoorbeeld veel aangroei van hydroïdpoliepen. Dat zijn een soort onderwaterstruikjes waar andere kleine soorten tussen kunnen groeien.” Hoger, dus dichter onder het wateroppervlak, vond Coolen vooral mosselen. “Die aangroei kun je het meest onnatuurlijk noemen. Want in het Nederlandse deel van de Noordzee, weg van de kust, hebben we niet zulk ondiep water. Aangroei hoog in zee bestaat van nature niet.” Verschillende soorten doen daarom hun voordeel met de palen van de pakweg 1500 windmolens en 1400 olie en (vooral) gasplatforms.

