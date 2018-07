Op een geluidloze Lopifit doorsnijd je zonder veel inspanning de stilte van de Veluwe

Wie onderweg graag contact maakt met de mederecreant, kan ik de Lopifit van harte aanbevelen. De elektrische loopbandfiets, die oogt als een enorme step, oogst volop aandacht van passanten die er het hunne van willen weten. Zelfs automobilisten stoppen en draaien het raampje omlaag voor nadere informatie. Wat nieuw is, kan nou eenmaal op veel belangstelling rekenen.

Of liever betrekkelijk nieuw: dik drie jaar geleden zette techneut Bruin Bergmeester het vervoermiddel in de markt, dat hij zelf had ontworpen. De Drent wilde overtollige kilo’s kwijtraken, maar vond de 15 kilometer lange fietstocht naar zijn werk te zweterig en de loopband thuis te saai. Zo kwam hij na maanden van knutselen uit op de Lopifit, waarmee je met een stevig wandeltempo wel 25 kilometer per uur kunt halen. Het vehikel beloofde direct een daverend succes te worden. Ook deze krant berichtte over orders van over de hele wereld.

Gekrakeel met een volgens Bergmeester weinig voortvarende zakenpartner gooide roet in het eten, waarna de uitvinder vorig jaar besloot het heft weer in eigen hand te nemen. Ondanks alle gedoe zijn de loopbandgevaartes inmiddels op tientallen plekken in het land te koop en te huur. En hoewel ik doorgaans wars ben van moderne fratsen (wat is er mis met wandelen of fietsen?), besluit ik me er toch eens aan te wagen. Daarvoor heb ik een uitstekende dag uitgekozen: de barometer piekt weer ongenadig deze on-Nederlandse zomer, waardoor je je bij voorkeur niet of nauwelijks inspant. Maar ‘een rustig wandeltempo met de wind in de haren’ - zoals de Lopifit-producent propageert - moet toch kunnen.

Fraaie voorloorlogse panden Het parcours wordt Nationaal Park Veluwezoom, het oostelijke en meest reliëfrijke deel van de Veluwe, waar Peter Versteegen al dertig jaar zijn evenementenbureau Veluwe Actief runt. Hij troont me mee naar zijn ‘wagenpark’ achter het Veluwetransferium Posbank, waar een keur aan rijwielen staat te blinken in de zon. Slechts twee Lopifits maken deel uit van de collectie. Een gevolg van de perikelen bij de producent, maar ook omdat ze niet voor iedereen geschikt zijn, zegt Versteegen. Het ruim twee meter lange vehikel is nogal een gevaarte, waarmee je bovendien even moet leren omgaan. De eerste minuten bak ik er niet veel van. Ik maak te grote stappen, waardoor de hiel van mijn rechter gymschoen telkens blijft haken, en al met al vind ik het best hard gaan. Van de zes versnellingen gebruik ik er maar drie. Gelukkig is op de 16 kilometer lange Lopifitroute rekening gehouden met bangeriken. Voordat we gaan stijgen en dalen in het stuwwallengebied van de Posbank, rijden we eerst over de vlakke Arnhemsestraatweg richting dorp De Steeg. Fraaie vooroorlogse panden aan weerszijden herinneren aan een glorieus toeristisch verleden. ze deden eens dienst als hotel en pension, voordat we en masse naar de costa’s trokken. Ook Simon Carmiggelt mocht er graag en vaak vertoeven; in logement De Engel, dat plaats moest maken voor het langgerekte gemeentehuis van Rheden. Vandaag de dag zit de schrijver samen met vrouw Tiny in brons gegoten op een bankje aan de overkant, waar ook het uitzicht niet meer is wat het was. De meanderende IJssel werd er verlegd voor de komst van de A348. Wat rest is een dode arm van de rivier. Niet te lang getreurd. Even verderop wacht Middachten, een snoepje van een kasteel gelegen tussen de hoge Veluwezoom en lage IJsseluiterwaarden, waar adellijke geslachten al 800 jaar de boel historisch verantwoord op orde houden. Alleen op Open Monumentendag en rond de Kerst is het domicilie van graaf en gravin Zu Ortenburg toegankelijk. Wel mogen we in de neo-barokke tuin en orangerie, waar thee wordt geschonken.

Dorstige zwijnen Die heb ik nog niet verdiend na luttele kilometers op mijn loopbandfiets. Hop, nu echt de Veluwezoom in - Neêrlands oudste nationaal park. Op mijn geluidloze Lopifit doorsnijd ik zonder veel inspanning de stilte van bos Het Asselt. Heerlijk is het er: eiken, berken en zeeën van varens, waar je zo in zou kunnen duiken. Een omgewoeld stuk aarde wijst erop dat het wild mindere tijden beleeft. Dorstige zwijnen op zoek naar sappige boomwortels, weet Versteegen. Aangekomen bij een puik panorama in het Herikhuizerveld - beter bekend als de Posbank - gunnen we onszelf wel even een pauze. Zittend onder een berk blikken we over de heidevelden richting Duitsland. Mijn begeleider vraagt zich af of de hei door de aanhoudende hitte volgende maand in bloei komt te staan. Ondertussen tsjirpen de krekels zorgeloos, uit de gortdroge grond komt een kruidige geur, waarvoor menig parfumeur een moord zou doen. Na het volgende uitkijkpunt, bij de ‘Posbank’ - het stenen zitje ter ere van ANWB-consul Pos, gaat het bergafwaarts. Ook houden we halt bij de Zijpenberg, waar het blikveld, met veel minder mensen en geen enkele auto, eigenlijk net zo bijzonder is. Om een stukkie verderop over de finish van het Veluwetransferium te schuiven. Van Versteegen krijg ik - tikje onterecht - een applausje. Ik ben weer een ervaring en een paar fraaie vergezichten rijker.

Huur een Lopifit Voor 20 euro per dagdeel kun je bij Veluwe Actief een Lopifit huren. Het vehikel is geschikt voor pubers vanaf ongeveer zestien, en volwassenen die niet al te bang zijn uitgevallen, info: veluweactief.nl Op lopifit.nl staan alle verkoop- en verhuuradressen in het land. Als u twijfelt of het vervoermiddel iets voor u is, kunt u ook een vlakker traject kiezen, zoals de Reeuwijkse Plassen. Liever ‘gewoon’ wandelen of fietsen in Nationaal Park de Veluwe- zoom? Info: natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-veluwezoom

