Op deze champignon wordt stroom gemaakt

Deze bionische champignon werd gemaakt op het Stevens Institute of Technology in de Amerikaanse staat New Jersey. Doel van de betrokken onderzoekers was te laten zien wat er mogelijk is als je kunsten van de natuur combineert met technologie van de mens.

Wat de mens van nature niet kan maar planten en bacteriën wel, is elektrische energie winnen uit zonlicht. Zogenoemde cyanobacteriën zijn er meester in. Kolonies van die bacteriën zitten dicht opeen in de groene gel die in cirkels op de champignon is aangebracht. Deze combinatie met een schimmel, de paddenstoel, doet de bacterie goed. De paddenstoel voorziet de bacterie onder meer van water. Het werkt veel beter dan met een paddenstoel van plastic, die de onderzoekers ook hebben geprobeerd.

3D-printer De bacterie gaat uit zonlicht dus elektriciteit winnen. Maar normaal gebruikt hij die energie voor zijn eigen huishouden. Je moet een manier vinden om de stroom uit de bacterie te halen. Daarvoor kozen de onderzoekers minuscule koolstofbuisjes, beter bekend als grafeen. Het is nanotechnologie, die de mens heeft ontwikkeld en die hier met de kunsten van de natuur wordt gecombineerd. En wel met behulp van nóg een uitvinding van de mens: de 3D-printer. Met die 3D-printer is op een alledaagse champignon een elektriciteitsnet geprint van nanobuisjes. En daar overheen is het spoor geprint van bacteriekolonies. Waar die zwarte en groene lijnen elkaar kruisen, ontstaan contactpunten tussen de bacteriën en het stroomnet. Daarmee bleek het inderdaad mogelijk elektriciteit uit de bacteriekolonies te halen. Er zijn vele manieren om het vermogen van planten en bacteriën om zonlicht om te zetten in energie en grondstoffen te benutten, te beginnen met landbouw. En veel van die manieren zijn eenvoudiger dan deze complexe paddenstoel. Maar deze elektrochampignon laat zien wat de bionische mogelijkheden zijn. De onderzoekers wijzen op bacteriesoorten die in staat zijn om licht uit te stralen of een bepaald gif te detecteren. Die natuurlijke vaardigheden kun je op eenzelfde manier combineren met menselijke technologie, is hun hoop.

