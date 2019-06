Op de Veluwe huppelen nu wolvenwelpjes rond

Deskundigen zeggen dat de beelden van een roedeltje wolven geen twijfel lijden: de wolven op de Veluwe zijn aan hun kroost begonnen. Voor het eerst in twee eeuwen zijn ze op Nederlandse bodem in het wild voortgebracht. In het filmpje zijn er drie jonge wolven te zien, maar het is mogelijk dat het om vijf exemplaren gaat.

De gezinsuitbreiding was een kwestie van tijd. Al een tijdlang heeft zich op de Veluwe een duo wolven permanent gevestigd. Volgens het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging, die alle wolvenwaarnemingen bijhoudt, bezochten in 2018 zeker tien wolven het land. Daarvan lijken zich in totaal zeker drie roofdieren op termijn permanent in Nederland te vestigen.

Het volwassen wolvenpaar dat nu kleintjes heeft, is al langer in het gebied aanwezig. In mei verschenen het mannetje en vrouwtje samen op de foto. Jongen waren toen nog niet te zien. Waar de nieuwe filmbeelden precies zijn gedraaid, werd niet bekend gemaakt. Dit om te voorkomen dat nieuwsgierigen hen opzoeken.

Een wolvenplan opgesteld door de provincies moest Nederlandse boeren en burgers voorbereiden op de komst van het roofdier. Een greep uit de oplossingen: waakhonden inzetten voor schapenkuddes, het ’s nachts op stal houden van vee, en het plaatsen van stroomdraad om hun graasweides. Het Wolvenmeldpunt begroot de ecologische draagkracht voor de wolf in Nederland op 40 roedels. Dat betekent dat in Nederland ruimte is voor een kleine 300 wolven. Met drie, misschien zelfs vijf exemplaren, komt dat aantal nu een stapje dichterbij.

