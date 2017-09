Op de eerste rij bij een doorlopende natuurshow

Rob Hoekstra heeft gelijk als hij het getijdenhaventje bij Rilland een parel in het landschap noemt. Het is op zijn aanraden dat ik er ga kijken. Na de lezersoproep van vorige maand stuurde hij Rattekaai in als zijn Mooiste Nederland. Hij heeft niets te veel gezegd. Het zonlicht dat schittert over het grijze slik, resten van de haven die hier ooit lag, de ondiepe geul, de geuren en geluiden van de kwelder. En het lijkt of niemand ervan weet.

Het is even zoeken. Middenhof. Het buurtje heeft dezelfde naam als de smalle, kaarsrechte weg. Kleine huizen aan de voet van de dijk. Kassencomplexen, een roestige slagboom. Bordjes melden dat de weg doodloopt. Ik trek me er niets van aan. Een ezel staart wat voor zich uit, een man sleutelt aan zijn Land Rover. Alleen de loslopende kippen ontbreken. Nog meer kassen. Achter het glas groeien paprika's, zo te zien. De weg gaat de dijk op, een laatste roestige slagboom, asfalt maakt plaats voor kasseien. Op de kleine parkeerplaats laat ik de civilisatie achter me. Zelfs al weet ik ongeveer wat ik verwachten kan, Rattekaai komt als een verrassing. In de onberispelijke, zorgvuldig ingerichte en aangeharkte tuin die Nederland is, lijkt iemand een hoekje te zijn vergeten.

Verlaten stadion

De kop van de oude zeewering heeft iets weg van een tribune. Een verlaten stadion, met planten die van tussen de betonspleten opschieten. Of een openluchttheater. De natuur heeft vrij spel, een doorlopende voorstelling. Ik ga er maar eens rustig voor zitten. Kijken, voelen, ruiken. Het grootste Nationale Park van Nederland aan mijn voeten, de geur van de zee in mijn neus. Een tureluur vliegt over, roept iets. Als een toneeldoek dat opgaat schuift een wolk weg, zonnestralen doen de schorren oplichten in een feest van kleuren. De zee heeft zich ver teruggetrokken, in de verte glinsteren de slikken. Daar, op de grens van land en water, tintelt de lucht als bij een fata morgana. De contouren van huizen tekenen zich af, een kerktoren, een klein kasteel. Geen gekke gedachte. Voor me ligt het Verdronken Land van Zuid-Beveland. Achttien dorpen verdwenen hier in de golven tijdens de Sint-Felixvloed van 1530. Bij extreem laag water zijn de fundamenten van gebouwen nog te zien. Aan de horizon lag zelfs een stad, compleet met muren, poorten, een kerk en een klooster. De derde stad van Zeeland, met meer dan zesduizend inwoners. De zee nam. Reimerswaal leeft slechts nog voort in de naam van deze gemeente.

© Van Doorn Flip

Op de voorgrond resten van houten palen. IJzeren stangen rijzen op uit het grijze slik. Schepen legden hier ooit aan om suikerbieten te laden, maar de kleine getijdenhaven raakte in onbruik. Ik doe mijn best, probeer te zien wat er niet meer is. Tegelijkertijd probeer ik niet te zien wat er wel is: de kassencomplexen achter de dijk, de windmolens in de verte, de sluis die boven op de resten van Reimerswaal is gebouwd. Misschien zijn het juist wel die scherpe contrasten die Rattekaai glans geven. De grillige schelp van de oester versus de parel. Zoiets.

Paul Begijn komt naast me zitten. Hij laat me zien wat ik niet zie, maar wat er wel is. De stipjes aan de waterlijn zijn lepelaars. Met tientallen tegelijk lepelen ze het slijk af naar garnaaltjes. Zijn verrekijker haalt ze dichterbij en met hen kluten, plevieren en andere steltlopers. Het jaar rond leven en broeden hier zo'n 50.000 vogels. In het trekseizoen verdrievoudigt dat aantal. "Zie deze schorren en slikken als een wegrestaurant voor vogels. Op doorreis naar Afrika foerageren ze hier."

Boswachter zijn is op deze plek een wat koddige titel

Begijn is boswachter, al is dat op deze plek een wat koddige titel. Namens Natuurmonumenten waken hij en zijn collega's over het kwetsbare lapje natuur in de oksel van de Oosterscheldedijk. Buiten het broedseizoen zijn er elke maand excursies in het Verdronken Land. Begijn trakteert me op een voorproefje. "Aan de randen van de slenken zak je het snelst weg", waarschuwt hij. "Op de bodem ligt sediment, zand, schelpjes. Daar sta je stevig." Ik volg in de diepe sporen die zijn laarzen in de grijze klei achterlaten. Om ons heen klinkt het constante sijpelen van water, alsof ergens een kraan lekt. De zeeaster bloeit, net als de lamsoor. De zeekraal kleurt nog groen. Begijn plukt een blaadje en reikt het me aan. Het smaakt zoals het hier ruikt, zilt. "Over een paar weken kleuren ze prachtig rood, maar dan kun je ze niet meer eten."