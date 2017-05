Ook via de vuilnisbak worden oude pannen hergebruikt

De afgedankte oude pannen worden bij de winkel opgehaald en verwerkt door Coolrec, een dochter van afvalverwerker Van Ganzewinkel, gespecialiseerd in de verwerking van elektronisch afval. De pannen gaan eerst in een versnipperaar. Dan wordt het schroot verhit en kunnen het aluminium, kunststof en de metalen worden gescheiden. De stroom aan verschillende materialen is volgens experts geen probleem. “De meeste pannen bestaan voor het overgrote deel uit ijzer of staal of anders aluminium”, zegt Arnold Tukker, hoogleraar industriële ecologie aan de Universiteit Leiden. “En die zijn makkelijk te scheiden.”

Peter Berkhout, verbonden aan de onderzoeksgroep Recycling and Resources van de TU Delft, bevestigt dat. “Maar pannen waarin verschillende materialen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, geven wel problemen, zoals bijvoorbeeld een rvs-pan met een koperen laag tussen de bodem van de pan om de warmte van de vlam goed te verdelen. Als zo’n pan wordt hersmolten, komt het koper in het rvs terecht, waardoor de eigenschappen van het rvs degraderen. Het koper gaat dan ook verloren.”

Anti-aanbaklaag

Een ander voorbeeld van een extra materiaal is de anti-aanbaklaag, ook bekend onder merknaam teflon. De stof PFOA, die jarenlang werd gebruikt bij de productie van teflon, is in verband gebracht met verschillende vormen van kanker. Sinds 2015 is PFOA in consumentenproducten verboden. Eind 2013 testte de Consumentenbond twintig koekepannen. In geen enkele zat PFOA. Pannen die voor die tijd gemaakt zijn kunnen de stof nog wel bevatten.

Wat gebeurt er met die anti-aanbaklaag tijdens het recyclingproces? Niet veel, denkt Tukker. “Als de pannen worden versnipperd en vervolgens worden bijgemengd in een ijzersmelterij verbrandt de teflon.” Berkhout: “Als een pan met een anti-aanbaklaag in de smeltoven komt, kan er fluorgas vrijkomen. Smelters hebben vergunningen waarin is opgenomen hoeveel schadelijke gassen ze mogen uitstoten. Die uitstoot wordt continu gemeten en doorgegeven aan de lokale autoriteiten.”

Heather Leslie, senior onderzoeker op de afdeling Milieu en Gezondheid aan de VU in Amsterdam, vraagt zich af welke eisen er precies aan schroot worden gesteld als het daarna wordt verwerkt in producten die in contact komen met voedsel. “Volgens de richtlijnen mogen er amper zware metalen in zitten, maar of er ook specifieke regels zijn voor andere stoffen in schroot weet ik niet. In principe horen bestanddelen uit een metalen pan niet in voedsel terecht te kunnen komen in hoeveelheden die voor de gezondheid van de mens gevaar kunnen opleveren. Aluminium blikjes worden wel gerecycled in nieuwe aluminium blikjes. Van oude metalen pannen naar nieuwe lijkt me ook goed te doen.”